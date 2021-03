Una campaña 'planta' una falla con forma de hucha para exigir la erradicación de los paraísos fiscales

La falla, expuesta durante unas horas, ha sido encargada al artista Paco Pellicer y ha consistido en una hucha de tres metros de altura que simboliza los ahorros del Estado y la quiebra del sistema fiscal. Además, se ha llevado a cabo una representación, protagonizada por el 'guardián ciego de la falla', para enumerar los "severos efectos económicos y sociales de la carga desigual, así como la evasión y el fraude que comporta el uso de los paraísos fiscales como instrumentos financieros".

La Campanya per una Justícia Fiscal está respaldada por once entidades, como la Asociación Valenciana para el fomento de la Economía del Bien Común (AVEBC), CCOO-PV, CVONGD, Intersindical Valenciana, Pobresa Zero, UGT-PV y Oxfam Intermón.

Diversos integrantes de estas entidades han leído un manifiesto para la "eliminación de los paraísos fiscales como uno de los instrumentos más mortíferos que comportan un debilitamiento de los ingresos del sistema tributario de muchos países".

Asimismo, han portado pancartas con mensajes como 'Justícia fiscal' o 'Ingressos suficients = Despesa en dignitat. Per un sistema fiscal progressiu, redistributiu i suficient', y carteles en los que podía leerse 'Infraestructuras y servicios públicos accesibles', 'Servicios sociales públicos de calidad', 'Empleo y salarios dignos' o 'Acceso a energías, agua potables e internet'. También han coreado consignas como 'Sus paraísos fiscales, nuestros infiernos sociales'.

La Campanya per una Justícia Fiscal ha denunciado que el 95% de las empresas del IBEX tiene filiales en paraísos fiscales, al tiempo que ha criticado que un 83% de la recaudación del sistema tributario español recae sobre las familias (trabajo y consumo, esencialmente) frente a un 11% generado a través del impuesto de sociedades.

En Europa, se estima que el conjunto de estados miembros de la Unión Europea (UE) dejan de recaudar 46.000 millones de euros por la evasión fiscal de personas físicas, 35.000 millones en el Impuesto de Sociedades y 50.000 millones en el IVA transfronterizo.

Desde la campaña han reivindicado que "este dinero se podría destinar a blindar los derechos humanos y financiar políticas sociales, como sanidad, educación, vivienda o cooperación al desarrollo".

Del mismo modo, la Campanya per una Justícia Fiscal ha censurado que la lista negra de paraísos fiscales aprobada en 2021 por el Consejo de Ministros de la UE ha incluido a 17 países, pero ha dejado fuera a "claros candidatos europeos" que cumplen los requisitos para ser calificados como tales, como es el caso de Chipre, Irlanda, Luxemburgo, Malta y los Países Bajos.

"ACCIONES CONCRETAS" CONTRA LOS PARAÍSOS FISCALES

Los asistentes a la concentración han exigido "acciones concretas" para erradicar los paraísos fiscales, como la aprobación "urgente" de la Ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude que se tramita en el Congreso de los Diputados.

Además, han reclamado una reforma del sistema fiscal internacional mediante un acuerdo global "ambicioso y justo", así como que la Unión Europea actualice la lista de paraísos fiscales, e incluya a los países europeos con impuestos de sociedades por debajo del 12,5% o nulos.

La campaña ha propuesto la promoción de "zonas libres de paraísos fiscales" mediante un mecanismo que impida contrataciones públicas, en cualquiera de los niveles de gobierno, a empresas que operan a través de dichos instrumentos y el impulso de mejoras "sustanciales" a las Tasas Tobin y Google para incrementar su recaudación y destinarla a "erradicar la pobreza y las desigualdades".

Por último, ha hecho un llamamiento para que, ante el coste económico y social provocado por la pandemia de la Covid-19, "los gobiernos adopten medidas de solidaridad que supongan una mayor tributación real en aquellos sectores donde existen beneficios extraordinarios".

"DISPONER DE UNOS RECURSOS QUE NO TENEMOS"

El alcalde de València, Joan Ribó, ha asistido a la concentración, donde ha destacado que "la justicia fiscal es un elemento fundamental de un estado moderno, desarrollado, europeo y socialdemócrata". "Cuanta menos justicia fiscal hay, más nos acercamos a un estado del tercer mundo", ha apostillado.

En este sentido, ha lamentado que "si España tuviera el mismo porcentaje de fiscalidad que el resto de países de la UE, dispondría de unos recursos que en estos momentos no podemos tener". Por ello, ha insistido en que la lucha contra los paraísos fiscales es "fundamental".

Finalmente, ha criticado la "ausencia de los partidos de derechas" de este acto. "A la derecha siempre que se les habla de impuestos se ponen muy nerviosos, pero les quiero recordar que para ayudar a la gente, para hacer carreteras y para todo, hacen falta impuestos", ha concluido.