Este lunes se cumple un año del estreno de Veneno, la serie de los Javis sobre Cristina Ortiz para Atresplayer Premium. Aunque la galardonada ficción se emitió semanalmente en la plataforma, los dos primeros episodios tuvieron más espacio entre ellos a causa de la pandemia, y fue el 29 de marzo de 2020 cuando se publicó el primero.

Por lo tanto, se cumple un año desde que esta serie encandilara a los espectadores, a los seguidores de La Veneno y a muchos nuevos fans que han llegado después. Un año también desde que el público volviera a conocer, de una manera diferente, a Paca La Piraña, la amiga de Cristina Ortiz que se interpretó a sí misma en Veneno.

Por ello, la actriz ha querido reflexionar sobre cómo le ha cambiado la vida este proyecto, al que le debe mucho: "Yo estoy muy contenta y feliz, porque pensaba que me iba a jubilar fregando váteres en el centro de salud".

❤ Hace un año que emitimos el primer capítulo de #Veneno, la serie que nos ha cambiado a todos. Y si no que se lo digan a nuestra Paca La Piraña 😍



"Estaba baldada de tanto limpiar, y cuando me dicen 'Vente, que vamos a rodar la película'. Y yo: 'No, no, que yo no quiero jaleos'. Y mira, nena, estoy que no paro", confiesa la exvedette, que en un primer momento no quería participar en el proyecto de los Javis. "Hasta en el Parlamento hablan de La Piraña. Estoy contentísima".

Después, Paca, que en este año ha tenido dos programas propios en Atresplayer Premium -Paca la Piraña, ¿dígame? y Paca te lleva al huerto-, bromea con los trabajos que tiene sobre la mesa: "Ahora voy a hacer una película de Montserrat Caballé, y después, cuando me quede más delgada, ya tengo unas cuantas cosillas preparadas como actriz".

"Gracias a los Javis y al que inventó la serie, porque mi vida ha cambiado totalmente. Yo antes era una más del pueblo, y ahora todo el mundo 'la Paca, la Paca'", cuenta entre risas. "Una foto, otra foto, y no me dejan vivir. Tengo miedo de que me secuestren, nena".

"Ah, y me han nominado, que eso es muy importante, como actriz de reparto. Ahí llevas eso. Que se preparen que el año que viene se lo lleva mi coño, porque tengo que hacer otro peliculón", concluye.