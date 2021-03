Igual acusa a Casares, Quiñones y Fernández de estar "negando a los santanderinos el poder tener playa"

A preguntas de la prensa, la regidora ha reprochado al secretario general del PSOE de Santander y diputado nacional por Cantabria, Pedro Casares, la vicesecretaria general del PSOE y delegada del Gobierno, Ainoa Quiñones, y al portavoz municipal, Daniel Fernández, su "poco compromiso con la ciudad" y su "mucho servilismo", en relación a los espigones de la Magdalena, cuya retirada ha comenzado hoy, y después de que el Ayuntamiento haya reclamado el relleno de la playa sin obtener respuesta.

"Una playa que es para cuando vengan turistas, un atractivo turístico y un recurso de la ciudad, pero una playa que es para todos los santanderinos", ha dicho.

Por eso, a Igual no le "cabe en la cabeza" que "tres personas que han sido concejales del Ayuntamiento de Santander no defiendan a quienes confiaron en ellos para que Santander tuviese playas. Eso, sinceramente, me parece que poco compromiso se tiene con la ciudad y muchos servilismo".

Además, la alcaldesa ha dicho que el Ayuntamiento "todavía está a la espera" que le notifiquen la retirada del material acumulado junto a la playa de Los Peligros y que iba a servir para construir el segundo espigón, y que "efectivamente está horroroso". Tampoco conocen los pasos administrativos. "O sea, no tenemos noticia de nada", ha denunciado.

Pero lo que realmente "sorprende" a la regidora es que hayan hecho "caso omiso" a las tres mociones aprobadas por el Pleno municipal, una de 2019 y dos de 2020, en las que se piden los rellenos de las playas de la Magdalena y Los Peligros. "A eso no contestan. Y cuando contestan, lo hacen diciendo que no van a rellenar", ha censurado.

"Queremos la playa, queremos que se hagan los rellenos y queremos tener la playa en perfecto estado", ha reclamado.

Sin embargo, ha recordado que desde Madrid se dijo que "no iba a haber rellenos porque la arena no es infinita, cosa que desde el Ayuntamiento de Santander, y por moción en tres ocasiones, hemos solicitado a Costas. Lo que queremos es que haya playa", ha insistido.

"Lo que no nos merecemos es que a los santanderinos se nos niega la playa, dicho en boca de tres representantes municipales", ha concluido.