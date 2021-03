Bonig propone un marco normativo para agilizar la gestión y llegada de fondos europeos ante la "pasividad" del Consell

En una rueda de prensa concedida este lunes, Bonig ha explicado que "el decreto ley del gobierno Sánchez permite a las comunidades modificar la legislación y sus decretos para agilizar los fondos europeos que van a llegar, con un marco normativo y una estructura administrativa propia".

Según Bonig, "Andalucía, Galicia, Cataluña y Aragón ya tienen su normativa". "Visto que aquí no hacen nada porque no se ponen de acuerdo, el PP presenta esta ley para agilizar el proceso administrativo para que los fondos europeos se ejecuten y lleguen directamente a los ciudadanos", ha explicado.

La también síndica en Corts ha indicado que con esta proposición "está el marco normativo y la estructura administrativa preparada" y ha explicado los puntos fundamentales de la proposición. "Se reducen a la mitad los plazos que no será superior a los siete días", ha asegurado.

Además, "un comité de expertos independientes que saben de la gestión de fondos europeos y de la transformación de la economía en Les Corts será la que determine, controle esos proyectos y los supervise", ha considerado.

En esta línea, ha abogado por establecer unos criterios de adjudicación de esos fondos para "evitar exclusiones sectarias y que no se dejen fuera, como ha ocurrido a nivel nacional, al sector del calzado, del textil, del juguete". "También fundamental que se tenga en cuenta la experiencia", ha manifestado.

"El Consell tendrá que remitir toda la documentación de los proyectos para evitar la opacidad. Europa quiere participación y transparencia. Lo mejor para eso es esta comisión de expertos y el control de la Comisión de Asuntos Europeos de Les Corts. Además, pedimos que el titular de Hacienda comparezca trimestralmente para dar cuenta de cómo van los proyectos. Esta proposición de ley establece el marco normativo que es fundamental y prioritario. También prevé la estructura de la administración con funcionarios destinados", ha agregado.

La líder 'popular' ha considerado que "ahora esto está encallado por las peleas entre PSPV y Compromís y hay que estar preparados para no llegar tarde como siempre". "Hemos hecho ofrecimientos y visto que no nos hacen caso, lo hemos presentado por registro. Visto que no trabajan, que están peleados, presentamos esta iniciativa y nos hemos adelantado en un tema fundamental porque la situación económica es muy grave y hace falta este acicate. Queremos evitar que los proyectos sean objetivos más que por amiguismo", ha añadido.

"Es un marco normativo -ha continuado- permite agilizar el proceso administrativo y reducir a la mitad los plazos al amparo de lo que prevé el gobierno de España. El Consell solo ha creado una oficina con asesores y cargos políticos cuando hace falta una oficina administrativa. No sabemos nada de los proyectos. Se trata de preparar la administración autonómica para un proceso ágil, transparente y participativo".

Así, ha criticado: "Aquí en septiembre Puig anunció la presentación de 420 proyectos por 21.000 millones de euros. Otros Ximoanuncio. Luego reconocieron en enero que no había 420 proyectos. En febrero dijeron que 145 proyectos con 8.400 millones, olvidándose que son proyectos de iniciativa privada y no de la Generalitat".