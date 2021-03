Extremadura recibirá finalmente esta semana más de 47.700 dosis de vacunas contra la Covid-19

Así, Extremadura recibirá 17.550 dosis de vacunas de Pfizer y 20.200 dosis de la de AstraZeneca, como informó este lunes la consejera de Igualdad y Portavoz de la Junta, Isabel Gil Rosiña, a las que se unirán 10.000 dosis de Moderna.

"No se ha parado de vacunar y no se va a parar de vacunar en estos días mientras tengamos dosis", ha recalcado Gil Rosiña preguntada en rueda de prensa, quien ha asegurado que el "factor limitante" no es la capacidad de vacunar o los profesionales sanitarios necesarios para esta tarea en la región sino la disposición o no de las vacunas.