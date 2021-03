El acumulado de aulas confinadas se reduce un 52% en la Comunitat Valenciana y llega al mínimo de todo el curso

Así, de los 1.845 centros educativos que constituyen el sistema educativo valenciano, el 99,1% concluyó la semana sin ninguna aula confianda es decir, 1.829 centros. Estos datos se extraen de la determinación de grupos nuevos confinados durante la cuarta semana de marzo, grupos que permanecen confinados de semanas anteriores y grupos que ya se han desconfinado.

En esta semana se ha determinado el confinamiento de 14 grupos de 14 centros educativos; el total de grupos confinados al finalizar la semana pasada ha sido de 16 aulas de 16 centros educativos y se han desconfinado 31 grupos de 16 centros educativos. De este modo, el acumulado de aulas confinadas se ha reducido un 52% y marca el mínimo de todo el curso.

De los 818.644 alumnos y alumnas de Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato y FP, hay un 0,03% de positivos activos, esto es, 208 alumnos y alumnas y se ha establecido el aislamiento preventivo, por haber sido contacto estrecho con positivos, de un 0,1% del alumnado.

Por lo que respecta al profesorado, de los 78.434 docentes del sistema educativo valenciano, se ha registrado un 0,05% de positivos activos, esto es 36 docentes y se ha determinado el aislamiento preventivo de un 0,1% del profesorado.

Por provincias, el 99,2% de los 638 centros educativos de Alicante no tiene ningún grupo confinado, hay cinco centros educativos alicantinos que tienen cinco grupos confinados y, por tanto, el 99,9% de los cerca de 16.700 grupos recibe clases presenciales con toda normalidad.

En Alicante, durante la semana pasada, se determinó el confinamiento de cuatro grupos de cuatro centros educativos, se han desconfinado ocho grupos de siete centros educativos y permanece confinado, de semanas anteriores, un grupo de un centro educativo.

De los 297.281 alumnos y alumnas escolarizados en Alicante, hay un 0,03% de positivos activos, 77 alumnos y se ha determinado el aislamiento preventivo, por haber sido contacto estrecho con positivos, de un 0,1% de alumnos. Por lo que respecta al profesorado, de los 27.694 docentes, se ha registrado un 0,1 % de positivos activos, eso es 18 docentes y se ha determinado el aislamiento de un 0,1%.

En Castellón, la totalidad de los 249 centros educativos no tiene ningún grupo confinado. Esto quiere decir que el 100% de los más de 6.000 grupos de estas comarcas realiza clases presenciales sin problemas. A lo largo de la semana pasada, no se determinó el confinamiento de ningún grupo y se desconfinaron los 16 de cinco centros educativos que había otras semanas anteriores.

De los 96.763 alumnos y alumnas escolarizados de las comarcas de Castellón, hay un 0,04% de positivos activos del total de alumnado, 42 alumnos. Con el establecimiento de los protocolos y las medidas de seguridad, un 0,02% en aislamiento preventivo. Por lo que respecta al profesorado, de los 9.867 docentes se ha registrado un 0,1% de positivos activos, esto es siete, aunque no hay ninguno en aislamiento preventivo.

En Valencia, el 98,9% de los 958 centros educativos sostenidos con fondos públicos no tiene ningún grupo escolar confinado; hay once centros que tienen once grupos confinados, es decir, el 99,9% de los cerca de 24.300 grupos hace clases presenciales con toda normalidad.

Durante la cuarta semana de marzo, en las comarcas de Valencia se ha determinado el confinamiento de diez grupos de diez centros educativos, se han desconfinado siete grupos de cuatro centros educativos y permanece confinado, de otras semanas, un grupo de un centro educativo.

De los 424.600 alumnos y alumnas escolarizados en Valencia, hay un 0,02% de positivos activos, 89 alumnos y alumnas, un 0,05% del alumnado en aislamiento. Por lo que respecta al profesorado, de los 40.873 docentes, se ha registrado un 0,03% de positivos activos, esto es once profesores y se ha determinado el aislamiento preventivo de un 0,05%.