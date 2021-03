El aún vicepresidente Pablo Iglesias ha participado en el Consejo Ciudadano Estatal de su formación donde ha repasado la trayectoria del partido y los logros del gobierno de coalición. El líder de Podemos ha lanzado un mensaje con tinte electoral en el que ha advertido del peligro que supone la posible llegada de la ultraderecha al ejecutivo madrileño.

Iglesias ha aprovechado para lanzar un dardo a la presentadora Ana Rosa Quintana a quien ha atacado por retuitear un mensaje de Vox en el que se acusaba al Ejecutivo nacional y las gobiernos autonómicos de prohibir a los ciudadanos visitar a sus familiares y sin "la entrada de turistas y de inmigrantes ilegales".

La comunicadora de Telecinco ha querido responder al vicepresidente este lunes en directo en su programa del que ha dicho que "tiene dos discursos, uno que es muy de profeta y otro que es el del 15 M". La conductora ha bromeado sobre el mensaje que le dedicó el vicepresidente: "Por cierto, me dio ayer también".

"Oye, por cierto, es un honor que un vicepresidente ponga en primera línea a una comunicadora", ha comentado Quintana entre risas. "Te dio candela quieres decir. Aunque sé que a ti te da un poquito igual", ha interrumpido desde plató Ana Terradillos.

Ana Rosa, tras las palabras de Iglesias: "Quería decirle que yo no me presento a las elecciones" #AR29M https://t.co/rN5pJ4LTDg — El programa de Ana Rosa (@elprogramadear) March 29, 2021

El discurso de Quintana no ha quedado ahí y ha continuado diciendo: "Quería decirle a Pablo Iglesias que yo no me presento a las elecciones. Y que no soy votante, desde luego de Podemos, pero tampoco de Vox". De fondo se escuchaba a sus compañeros de programa diciendo "es impresentable", los colaboradores han denunciado que el líder de la formación morada señale a periodistas y medios de comunicación. "