El alcalde de Cáceres valora que los datos de contagios sigan estables pero insiste en la cautela

Salaya ha señalado que la vigilancia policial, especialmente por las noches, no está permitiendo que se relaje el cumplimiento de las normas y, en cuanto a los botellones y las reuniones de jóvenes en parques públicos como El Cuartillo o El Príncipe, el alcalde ha indicado que, ahora mismo, esta práctica "no plantea un problema porque no han aumentado más que en otras épocas.

"Ahora se está persiguiendo más que nunca y hay varias actuaciones policiales en este sentido", ha señalado en alusión a que, en las últimas semanas, se han intervenido reuniones en El Cuartillo, en el Parque del Príncipe o en el Olivar Chico de los frailes pero "no más que en otros momentos", ha recalcado.

Salaya espera que con las vacaciones escolares de Semana Santa no aumente esta práctica del botellón y para ello la policía mantendrá la vigilancia en estos lugares, al tiempo que ha insistido en que la ciudad no ha registrado un importante aumento de fiestas de menores no permitidas.

"Ahí no tenemos principalmente un problema" ya que cuando se sanciona por incumplimientos en terrazas de hostelería o se interviene en fiestas en segundas residencias o casas de campo "normalmente" se encuentra a gente por encima de los 40 años más que a jóvenes, ha explicado el alcalde al ser preguntado por este asunto en una rueda de prensa que ha ofrecido este lunes para presentar un buzón de sugerencias de la infancia.

Respecto a las gran afluencia de público que se ha producido durante el fin de semana a las iglesias de la ciudad con motivo de la Semana Santa, el alcalde ha defendido que se están cumpliendo las medidas de seguridad y los aforos se están respetando en el interior de los templos pero, en cualquier caso, ha insistido en que se mantenga una especial cautela por parte de la ciudadanía para evitar aglomeraicones.