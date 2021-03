El Gobierno de Navarra renueva todos los conciertos de Primaria y da por hecho la desaparición de educación diferenciada

Así lo ha anunciado el consejero de Educación del Gobierno de Navarra, Carlos Gimeno, en una rueda de prensa que ha ofrecido tras la reunión de la Comisión de Conciertos en la que se ha constatado que los 46 centros han incorporado a su solicitud para renovar el concierto un documento en el que manifiestan que cumplen la nueva ley vigente la LOMLOE, que no incluiría los conciertos a centros de educación diferenciada.

No obstante, preguntado sobre si tiene constancia expresa de que esos dos centros van a eliminar en la práctica la educación diferenciada o han expresado que su sistema educativo cumple la normativa, Gimeno ha señalado que no tiene "por qué dudar de que lo que han trasladado esos centros en una solicitud de concierto no sea cierto" y ha advertido de que "la gravedad de poder incurrir en un fraude de esas características tendría consecuencias jurídicas, administrativas, económicas y educativas para las familias".

Además, ha señalado que "Educación tiene las herramientas para comprobar esas cuestiones y en septiembre, Educación, de oficio, hará una inspección ordinaria, habitual, a todos los centros a los que se las ha renovado el concierto, y podremos comprobar esta cuestión". "Educación cumple estrictamente la ley y si luego no es así se generaría un escenario jurídico que ya está previsto en la norma y que el Departamento analizaría y procedería -a actuar-. No tengo por qué dudar de dos instituciones que acaban de declarar que cumplen los requisitos de las bases", ha dicho.

De hecho, Gimeno se ha congratulado que "nuevos centros hayan plasmado con su rúbrica el compromiso de educar conjuntamente a niños y a niñas y de una fórmula pedagógica, educativa, que creemos más sensata en la línea de la coeducación, la igualdad, la convivencia y el modelo educativo que este Gobierno tiene".

Los 46 conciertos educativos abarcan el periodo que va desde el curso 2021/2022 al curso 2026/2027. Supone un total de 587 unidades concertada en Primaria, tres menos que en el curso anterior, y el coste total de los conciertos para el curso académico es de 43,9 millones. El total, en los seis cursos de concierto, la previsión sería de 266,5 millones de euros.

El consejero ha explicado que, en el procedimiento para la renovación de los conciertos, se pedía a los centros que presentaran una declaración señalando que cumplen "todos los requisitos exigidos en la normativa". Finalizado el plazo de solicitud, los 46 centros han manifestado que cumplen la normativa.

Gimeno ha explicado que el Gobierno de Navarra ha mantenido varias reuniones con los representantes de los centros de educación diferenciada "proponiendo actuaciones de acuerdo con la normativa vigente, permitiendo en una primera instancia buscar fórmulas de extinción progresiva de los conciertos, no una extinción súbita, si no estaban dispuestos a cumplir con los requisitos de la LOMLOE a fin de garantizar que los alumnos que actualmente están cursando una etapa educativa obligatoria pudieran terminarla con el concierto y dar tranquilidad a las familias afectadas".

Asimismo, ha señalado que "se les planteó la posibilidad de acompasar esta extinción progresiva de los conciertos en los cursos que actualmente no están cumpliendo la LOMLOE con la progresiva implantación en niveles educativos superiores del modelo que ya tienen en Infantil, donde sí están mezclando el alumnado, de forma que los centros nunca dejaran de ser concertados en ningún momento". Sin embargo, ha afirmado que estos centros "han decidido cumplir" con las bases de la convocatoria para renovar los conciertos.

En cuanto al recurso de inconstitucionalidad anunciado por PP y UPN contra la nueva ley educativa y sus posibles consecuencias, Gimeno ha afirmado que "eso lo tiene que interpretar el Tribunal Constitucional". "El Tribunal Constitucional lo que hace es analizar cada ley orgánica, en este caso sí que hay sentencias que se referían a la Lomce, y ahora lo que creo es que el Constitucional tendrá que analizar esta ley. Yo creo que las Cortes Generales han realizado una ley orgánica y será el TC el que matice ante esta cuestión", ha dicho.

Además, frente a críticas de UPN y PP, ha afirmado que "aquí hay 140 millones previstos para conciertos, en el Presupuesto anterior había 139 millones; aquí se va a ampliar un centro de educación especial, el centro Andrés Muñoz Garde, una reivindicación histórica de la comunidad educativa que ningún Gobierno había abordado". "Hay un trabajo conjunto con los centros de educación especial bastante intenso, se han creado unidades, estructuras de educación especial en centros ordinarios para que las familias puedan solicitar el régimen más inclusivo que les corresponda, pero también se han concertado unidades con centros de educación especial de titularidad privada concertada. La realidad que algunos colectivos quieren dibujar no es una realidad que se refleja en Navarra ni que tenga que ver con este Gobierno, ni con el Departamento de Educación", ha dicho.