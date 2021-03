Elevar ayudas a 8% del PIB regional o llegar a todos los sectores, propuestas de PP y Cs para repartir fondos UE

Primero era el diputado de Cs David Muñoz Zapata, encargado de estrenar el debate, quien ha querido dejar claro que su grupo parlamentario va a luchar para que "nadie se quede fuera" de estas ayudas, ni en el caso de tener "pequeñas deudas", al que, según considera, es un extremo que comparten tanto el PP como el PSOE.

"Estamos todos de acuerdo de que los fondos que vienen a Castilla-La Mancha son insuficientes", ha insistido en parlamentario naranja, quien se ha acordado de sectores como peluquerías o vendedores de productos de artesanía, fuera de las premisas para ser sectores que puedan recibir ayuda.

Por ello, ha pedido "no dejar a nadie fuera" porque su actividad empresarial sea diferente a las contempladas y negociar acuerdos, con una propuesta concreta que pasa por que los autónomos que tengan deudas no se queden fuera de las ayudas, algo que "no es habitual" pero que está permitido por la ley.

Ahora, "con vocación de acuerdo", Cs vuelve a proponer una resolución conjunta entre los tres grupos para llegar a un acuerdo parlamentario total. "Pero si quieren seguir hablando de Cospedal o de Bono, adelante", ha aseverado Muñoz Zapata.

Más ayudas hasta el 8% del PIB y eliminar la lista de actividades del código CNAE completan la propuesta de resolución ofrecida por Muñoz Zapata a los grupos parlamentarios de PP y PSOE.

PP ALERTA DE QUE UN 33% DE EMPRESARIOS SE QUEDARÁ FUERA

De su lado, la diputada del PP Ana Guarinos ha cargado duramente por los escuetos 206 millones de euros que llegarán a Castilla-La Mancha desde las ayudas europeas gestionadas por el Estado, que además no llegarán a uno de cada tres autónomos.

Por tanto, un tercio de estos sectores "se queda tirado" por culpa de los gobiernos del PSOE, según ha insistido.

Estos fondos deberían "ser una oportunidad" y no "perderse por el camino", como a su juicio ocurrió con el Plan E del Gobierno de Rodríguez Zapatero.

Con todo, ha pedido al PSOE "no comparar etapas" con gobiernos anteriores, ya que ahora el Gobierno socialista "va a recibir miles de millones de euros y no tienen problema con el techo de gasto", algo que sí sufrió el PP desde el Gobierno, cuando las reglas financieras y la situación de España "a punto de ser intervenida" marcaron el ritmo.

Con el paro subiendo y los "demoledores" informes del banco de España, Guarinos da por hecho que la recuperación se retrasará en la Comunidad Autónoma.

Ha defendido las actividades comerciales que se van a quedar, si no se remedia, fuera de las ayudas de estos fondos europeos. Empresas viables que, ha recordado, han visto reducida drásticamente su facturación a causa de la crisis económica derivada de la sanitaria.

"¿En qué criterio se basan para dejar fuera al sector vitivinícola, talleres, calzado, peluquerías, fabricantes de productos turísticos, centros y academias, feriantes, tiendas de muebles, decoración, juguetes...?", ha preguntado Guarinos.

PSOE: "EL PP SIGUE SIN HACER NADA"

La portavoz del PSOE en esta Cámara, Isabel Abengózar, ha mostrado su sorpresa ante las críticas del PP, ya que en ninguno de los casos han apoyado la articulación de las ayudas que vienen desde Europa.

Tras lamentar que los 'populares' no valoren los 140 millones de euros implementados por las arcas regionales para todos los autónomos, ha recordado que el Gobierno del PP en la Comunidad de Madrid no ha estado a la misma altura a la hora de articular ayudas directas.

Igualmente, ha afeado al PP que ni siquiera hayan querido mejorar el decreto ley con aportaciones desde la política.

"Ustedes dicen que son los mayores defensores de la economía, pero se les olvida decir que le están dando la espalda a la región desde el principio de la pandemia", ha abundado Abengózar, remarcando que el PP "no ha hecho nada" para colaborar en la recuperación.

El PP, recuerda, "es el único que se ha quedado fuera del Pacto por la Reconstrucción, que no ha querido trabajar, y eso es no defender nada los intereses de Castilla-La Mancha".

Según su relato, nada más comenzar la pandemia hace un año el Gobierno regional ya se sentó con patronal y sindicatos para abordar medidas y planes a través de 9 líneas de ayudas con más de 231 millones de euros para más de 120.000 empresas y autónomos, y todo "para impulsar toda la actividad en todos los sectores".

Pero el PP "no ha apoyado ni el Pacto por la Reconstrucción ni los presupuestos de Castilla-La Mancha", por lo que ahora califica la actitud de los 'populares' como "una puesta en escena para viralizar en las redes".

PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN

En las propuestas de resolución debatidas que se votarán en horario de tarde, Cs ha pedido formalmente elevar las cuantías de ayudas directas hasta el 8% del PIB regional, equiparando así la cantidad total a Francia, Alemania e Italia; así como retirar el requisito de encontrarse al corriente de pago de obligaciones tributarias con la Seguridad Social o por reintegro de subvenciones, en caso de ser de poca cuantía.

Solicitan, igualmente, rectificar no discriminar a ninguna pyme o autónomo en función de su código CNAE, y en caso de que a nivel nacional no se subsane este extremo, poder ajustar la normativa regional para corregir la situación.

El PP, de su lado, comparte en su propuesta de resolución dar cabida a "todas las ramas excluidas" del reparto de ayudas, un total de 443 según su estimación, que hace que "uno de cada tres autónomos se quede fuera" de la opción de captar estos fondos.

En esta propuesta, los 'populares' han incluido en la redacción del texto la enumeración del medio millar de sectores productivos excluidos de este reparto, lo que ha provocado que el secretario primero de la Mesa de las Cortes, Ángel Tomás Godoy, dedicara desde la tribuna de oradores más de 40 minutos en completar la lectura de los casi 20 folios planteados por el Grupo Popular. La extensión de la lectura le ha llevado, además, a tener que beber agua un total de seis veces para poder proseguir recitando.

"Hoy, más que nunca, gracias, señor secretario primero. Creo que hemos batido un récord", ha dicho el presidente de las Cortes a la finalización de la lectura de Godoy. "No sé si después de esto a alguien le quedarán ganas de hablar de conejos", decía a su vez el diputado de Cs Alejandro Ruiz al comenzar el siguiente punto del orden del día para debatir sobre la superpoblación de conejos de la región.