Els ports invertiran 15 milions a regenerar el litoral i participaran en infraestructures de mobilitat

Així ho ha anunciat el president de la Generalitat, Ximo Puig, després d'una reunió que ha mantingut amb els presidents de les autoritats portuàries de València, Castelló i Alacant, el president de Ports de l'Estat, Francisco Toledo, i el conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, Arcadi Espanya.

El president ha sol·licitat als ports valencians la millor "integració entre les instal·lacions portuàries i la ciutat, que incrementen la seua vinculació amb el seu entorn, compartint els seus beneficis amb la societat".

En aquest sentit, els ports valencians s'han compromès a destinar part dels seus beneficis econòmics a les ciutats de les quals formen part i implicar-se en el seu entorn, de manera que seran els primers ports d'Espanya a invertir en el seu àmbit.

En la trobada s'ha posat de manifest que els ports valencians estan responent millor a la crisi econòmica provocada per la pandèmia que els de la resta de l'Estat tant en trànsit com econòmicament.

Ximo Puig ha destacat després de la reunió l'augment del 13,3% de les exportacions del Port de València entre els mesos de gener i febrer, "aquesta dada ens indica clarament com les exportacions estan tirant de l'economia i evidencia la fortalesa d'aquest sector decisiu de l'economia valenciana en un moment tan complicat com l'actual, impulsant sectors com el ceràmic i agroalimentari".