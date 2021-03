El PP avisa que el "col·lapse" en les llistes d'espera quirúrgiques s'estén a cites diagnòstica i amb especialistes

"De nou hem de lamentar dades negatives en la sanitat valenciana. Des del PPCV hem advertit durant mesos que la Conselleria de Sanitat no estava vigilant la situació dels malalts i patologies no Covid, que també existeixen, i ara veiem els resultats", ha manifestat en un comunicat.

El portaveu de Sanitat ha explicat que en el mes de novembre la llista d'espera quirúrgica era de 120 dies mentre que al febrer ha sigut de 150. "És a dir, de novembre a febrer hi ha un mes més en les llistes d'espera per als pacients, la qual cosa suposa un 25% d'increment. Si al novembre hi havia 59.418 persones en llista d'espera ara hi ha 70.369 persones, és el màxim en els últims anys i suposa quasi 11.000 persones més en sol tres mesos", ha manifestat.

Al seu juí, "no és solament un problema d'embós de la llista d'espera. Hi ha també un col·lapse total en les proves diagnòstiques i en les cites amb els especialistes. La gent ara mateix no està rebent cita per a una prova pel col·lapse que té el sistema", ha afegit.

Per a Zaplana, "tot açò respon a la mala gestió del govern que presideix Puig, que està més preocupat mirant a un altre costat que a solucionar els verdaders problemes de la societat" i ha advertit, així mateix, de l'augment de les pòlisses privades "que suposa una privatització del sistema públic de salut perquè la gent està començant a desconfiar que se'ls pot atendre dins del termini i en la forma escaient i açò és dramàtic".

El diputat 'popular' ha alertat també de la situació "d'estrés" que patixen els professionals sanitaris "al no poder cobrir tota la càrrega de treball". "Veiem com es finalitzen contractes de persones que havien demanat reforços per al Covid i que hui segueixen sent necessàries perquè açò no ha acabat", ha manifestat.

Per a Zaplana, es "posa risc la salut de moltes persones per la falta de diligència i la falta de control sobre la situació sanitària de Puig i Barceló".

"El sistema sanitari requereix previndre, requereix cuidar i requereix curar i Puig ha demostrat una nefasta gestió en la prevenció, en les cures i en les cures. Els professionals estan saturats, desbordats i doblant torns, estan fent tot l'esforç possible per a poder cobrir l'atenció sanitària necessària però es troben enfronte a una Conselleria amb esbroncades internes que no pren decisions", ha conclòs.