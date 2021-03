Agricultura impulsa un grup de treball per a promoure projectes estratègics finançats amb fons de reconstrucció

La Generalitat ha explicat, en un comunicat, que la creació d'aquest fòrum ha tingut lloc durant una reunió que el secretari autonòmic d'Agricultura, Roger Llanes, i el director general de Coordinació de l'Acció de Govern, Juan Ángel Poyatos, han mantingut amb una representació del sector agroalimentari, des d'organitzacions agràries i d'operadors comercials fins a instituts d'investigació.

Llanes ha animat als responsables del sector "a atrevir-se a pensar en gran". "Estem en una cruïlla històrica, en un moment de grans canvis i transformacions en sector agrari a nivell internacional i la Comunitat Valenciana ha d'aspirar a seguir sent el que ha sigut sempre per dret propi i amb tot mereixement: líder en agricultura", ha exposat el responsable autonòmic.

Pel seu costat, Poyatos, després de desgranar els objectius que es persegueixen amb aquest tipus de fons, ha explicat que està previst que "les comunitats autònomes gestionen el 50% dels recursos, mentre que el Govern central i els ajuntaments s'encarregaran, respectivament, del 40% i del 10% restants".

La manera d'accedir a aquestes vies de finançament se'n va a vehicular, bàsicament, a través dels denominats projectes tractors -o Perte- que la seua principal característica ha de ser la seua condició transversal a fi de poder traslladar el seu efecte transformador al sector en el seu conjunt i no únicament a l'empresa impulsora, ha detallat la Generalitat. El registre de Perte del Ministeri d'Hisenda s'engegarà a l'abril d'enguany.

L'administració valenciana ha ressaltat que a més dels projectes empresarials que puguen acollir-se als fons de recuperació, també el sector públic està en disposició de presentar iniciatives inversores que puguen sufragar-se mitjançant aquesta nova via de finançament procedent d'Europa.

Així, ha apuntat que "assumptes com la lluita contra el canvi climàtic a través de l'ús eficient de l'energia i els recursos o l'aposta per la digitalització i els sistemes d'economia circular formen la columna vertebral dels objectius que han de contemplar les accions que pretenga acollir-se a aquests fons".

"ESTRATÈGIC PER A LA RECUPERACIÓ"

La Generalitat ha precisat que amb aquesta reunió es dona continuïtat a la trobada que el seu president, Ximo Puig -secundat per la consellera d'Agricultura, Mireia Mollà, i el secretari autonòmic d'Agricultura-, va mantindre el passat 2 de març amb tots els líders del sector agroalimentari "per a expressar-los que el Consell ha traslladat al Govern d'Espanya una petició formal perquè realitze una manifestació d'interés en favor del col·lectiu agropecuari valencià, a fi que siga considerat com a estratègic per a la recuperació i puga rebre el suport econòmic necessari".