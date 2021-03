Bonig insta Puig i Bravo a pronunciar-se sobre el cas d'abús a una menor tutelada i critica que "no donen la cara"

Així s'ha pronunciat Bonig en una roda de premsa que ha oferit aquest dilluns, on ha criticat que Puig "està en política tota una vida" i que "s'amaga i no dóna la cara". Per a Bonig, aquest cas els "afecta directament" i és "tan greu" que està "esperant les seues explicacions".

Així, ha criticat que no es pronuncien "el feminista Ximo Puig" i "la seua consellera de Justícia, que és fiscal i molt feminista" haurien de "primer ocupar-se de les seues responsabilitats" abans de qüestions com "acabar amb la prostitució". "El senyor Puig no ha dit res, em pareix una vergonya", ha asseverat.

A més, ha indicat que estan estudiant "altres possibilitats" judicials sobre este tema que anunciaran quan "tinguen tancat" ja que "òbviament, la Generalitat no ha actuat correctament". No obstant açò, considera que "una cosa seran responsabilitats judicials" i una altra cosa són "responsabilitats polítiques".

En aquesta línia, s'ha preguntat "per què no es va personar" l'advocacia en aquest cas i per què no va donar "assistència legal" a la menor, la qual cosa considera que podria suposar un "funcionament anormal" de l'administració pública de la Generalitat. "Està molt ocupada a perseguir al PP l'advocacia. Quina llàstima que no ho faça en el cas dels germans Puig ni en aquest", ha indicat.

Per açò, ha remarcat que si es corrobora el que afirma la sentència, "òbviament hi ha deficiències en l'actuació de la Generalitat com a administració", que "cal corregir" en "aquest o en qualsevol altre cas". "Si jo fora la consellera de Justícia o el president de la Generalitat estaria esbrinant què ha passat, haguera ordenat una investigació interna", ha agregat.

Sobre este tema, ha recordat que han demanat una comissió en Corts per a investigar aquest tipus de casos, i ara "no li cap el menor dubte que ara es votarà a favor" per a saber "què ha passat i com cal canviar" i "no per sentenciar ni condemnar ningú".