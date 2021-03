Lil Nas X lanza unas "zapatillas de Satán" con sangre humana tras el estreno de su videoclip en el que seduce al diablo

Montero Lamar Hill ha dado un golpe sobre la mesa para dar a conocer su lado más personal y "abrir puertas a personas queer", pues Lil Nas X ha estrenado una canción que lleva su nombre real como título.

El rapero lanzó el pasado viernes el tema Montero (Call Me By Your Name) con un videoclip en el que el cantante aparece seduciendo al diablo para después matarle y hacerse dueño del infierno.

Pero además, lo hace luciendo unos asombrosos looks en los que viste solo ropa interior de la marca que lo patrocina o utiliza pelucas a lo María Antonieta que dan un toque de color al videoclip.

La erótica que desprende en sus bailes y sus calientes encuentros en el infierno suben la temperatura hasta del inframundo, pero lo cierto es que lo más llamativo de la canción es su título, el cual ha querido dedicar a su 'yo' de 14 años.

Además, el subtítulo del tema, Call Me By Your Name, no solo hace referencia a la mítica película LGTBI de Timothée Chalamet, sino que es una declaración de intenciones, pues significa "Llámame por mi nombre".

"Querido Montero de 14 años, he escrito una canción con nuestro nombre. En ella hablo de un tío que conocí el verano pasado", escribió el rapero en sus redes sociales. "Sé que prometimos no salir del armario públicamente, sé que prometimos no ser 'ese' tipo de persona gay, sé que prometimos morir con ese secreto, pero esto abrirá puertas para otras muchas personas queer para que simplemente puedan existir".

"Pido a la gente que deje de meterse en las vidas de otros para intentar decirles lo que deben ser. Te mando amor desde el futuro", concluyó Lil Nas X, quien salió del armario en verano de 2019.

Polémica por sus "zapatillas de Satán"

Tras el estreno de su videoclip, el rapero no se quedó ahí con las referencias 'satánicas' y, en colaboración con el artista MSCHF, lanzó unas "zapatillas de Satán" que llevan un pentagrama de bronce, una cruz invertida y una gota de sangre humana real.

De color negro y rojo, estas deportivas llevan el logo de Nike, pues están fabricadas sobre el modelo Nike Air Max 97, pero la marca de ropa declaró a CNN que no estuvo involucrada en estas zapatillas: "No tenemos relación con Lil Nas X ni con MSCHF. Nike no diseñó ni lanzó estas zapatillas, y no las respaldamos".

El cantante y el artista las lanzaron como una edición limitada de 666 pares, y valen 1.018 dólares (unos 860 euros) en referencia al pasaje bíblico 10:18 que dice "Vi a Satanás caer del cielo como un rayo".

MSCHF explicó que la sangre humana era de miembros del equipo artístico, y declaró que les encantaba "sacrificarse por el arte". Por su parte, Lil Nas X publicó un vídeo en sus redes sociales titulado "Disculpas por las zapatillas de Satán", pero era un troleo y en realidad se trataba de un fragmento de su videoclip, demostrando que la polémica generada le es indiferente.