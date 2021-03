Bonig insta a Puig y Bravo a pronunciarse sobre el caso de abuso a una menor tutelada y critica que "no dan la cara"

Así se ha pronunciado Bonig en una rueda de prensa que ha ofrecido este lunes, donde ha criticado que Puig "está en política toda una vida" y que "se esconde y no da la cara". Para Bonig, este caso les "afecta directamente" y es "tan grave" que está "esperando sus explicaciones".

Así, ha criticado que no se pronuncien "el feminista Ximo Puig" y "su consellera de Justicia, que es fiscal y muy feminista" deberían "primero ocuparse de sus responsabilidades" antes de cuestiones como "acabar con la prostitución". "El señor Puig no ha dicho nada, me parece una vergüenza", ha aseverado.

Además, ha indicado que están estudiando "otras posibilidades" judiciales al respecto que anunciarán cuando "tengan cerrado" ya que "obviamente, la Generalitat no ha actuado correctamente". No obstante, considera que "una cosa serán responsabilidades judiciales" y otra cosa son "responsabilidades políticas".

En esta línea, se ha preguntado "por qué no se personó" la abogacía en este caso y por qué no dio "asistencia legal" a la menor, lo que considera que podría suponer un "funcionamiento anormal" de la administración pública de la Generalitat. "Está muy ocupada en perseguir al PP la abogacía. Qué lástima que no lo haga en el caso de los hermanos Puig ni en este", ha indicado.

Por ello, ha remarcado que si se corrobora lo que afirma la sentencia, "obviamente hay deficiencias en la actuación de la Generalitat como administración", que "hay que corregir" en "este o en cualquier otro caso". "Si yo fuese la consellera de Justicia o el president de la Generalitat estaría averiguando qué ha pasado, hubiese ordenado una investigación interna", ha agregado.

Al respecto, ha recordado que han pedido una comisión en Corts para investigar este tipo de casos, y ahora "no le cabe la menor duda que ahora se votará a favor" para saber "qué ha pasado y cómo hay que cambiar" y "no para sentenciar ni condenar a nadie".