La Comunitat Valenciana rebrà aquesta setmana 118.860 dosi de Pfizer, Moderna i AstraZeneca

La Comunitat Valenciana rebrà aquesta setmana un total de 118.860 dosi de vacunes contra la covid-19 de les farmacèutiques Pfizer, Moderna i AstraZeneca, segons han confirmat fonts de la Conselleria de Sanitat.

En concret, està previst que arriben 67.860 dosis de Pfizer, 39.000 de Moderna i finalment 12.000 d'AstraZeneca. Al principi havien d'arribar aquesta setmana 96.000 dosis de la farmacèutica britànica, però finalment solament arribaran 12.000, la qual cosa ha obligat la Comunitat Valenciana a reprogramar el pla de vacunació que tenia previst a partir d'abril.

Sobre este tema, el 'president' de la Generalitat, Ximo Puig, es va reunir divendres passat per videoconferència amb el president d'AstraZeneca Espanya, Rick Rafael Suárez, al costat de la consellera de Sanitat, Ana Barceló, i va anunciar que la farmacèutica s'ha compromés a enviar "com a mínim" 200.000 vials al mes fins a juny.

En eixe sentit, Puig ha explicat que aquest retard afecta el pla i obligarà a reprogramar-lo, així com a l'objectiu d'iniciar a l'abril la "vacunació massiva". No obstant això, ha remarcat que Pfizer pot augmentar l'enviament de vacunes i es podrien substituir aquestes per les previstes d'AstraZeneca. La diferència és que la segona dosi de Pfizer és a les tres setmanes i les de l'altra quasi als tres mesos.