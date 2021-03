Tres talleres en el Laboratorio Feminista de Logroño fomentarán el acercamiento de las niñas a las TIC

Como ha explicado este lunes la concejala de Igualdad, Eva Tobías, estas actividades se organizan con motivo del Día Internacional de las Niñas en las TIC, que se celebra el cuarto jueves del mes de abril, en concreto este año el día 22.

Se trata, ha dicho la edil, de "denunciar la gran brecha digital de género existente y contribuir a fomentar aptitudes y el interés de las niñas por los estudios de ciencia y tecnología y el desarrollo de las TIC".

De este modo, los talleres 'Electrónica por la Igualdad "pretenden, de forma lúdica y creativa, ofrecer un entorno que empodere y aliente a las niñas a adentrarse en el mundo tecnológico, que sientan curiosidad por estas áreas de conocimiento y descubran su capacidad para desarrollar robots o circuitos electrónicos".

Ha comentado, en este sentido, que "pretendemos incentivar y aumentar su interés en un futuro por los estudios y carreras relacionadas con las tecnologías de la información y la comunicación, que son las que más futuro tienen en el mercado laboral y las que están implícitas en nuestro día a día, ya sea laboral o personal".

La falta de participación de las mujeres jóvenes en los estudios relacionados con las TIC "conlleva una disminución en el desarrollo económico y social de los países, al estar ausente su talento, su visión y habilidades", ha explicado. Además, "en la actualidad, este sector está dominado por los hombres, especialmente en los niveles superiores".

Como ha incidido Tobías, "en la Unión Europea, de cada 1.000 mujeres con titulación universitaria, solo 29 se gradúan en alguna carrera relacionada con las TIC y de esas solo 4 terminan en un puesto de trabajo en el mundo de las nuevas tecnologías de información y comunicación".

En su opinión, "es necesario involucrar a las niñas y jóvenes en estas áreas para que no queden relegadas a trabajos con menor calificación y proyección y puedan acceder a los trabajos más demandados por el mercado laboral y de esta forma, en un futuro próximo, contribuyan a generar un mayor progreso social y económico".

Para ello, ha subrayado la concejala de Igualdad, "es necesario romper con la falsa creencia de que las niñas y las mujeres no cuentan con capacidades y habilidades tecnológicas".

La formación de las niñas en el sector de las TIC está acorde con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas, en particular con el ODS 5, destinado a lograr la igualdad entre mujeres y hombres y empoderar a todas las mujeres y las niñas a través de herramientas como las TIC.

LOS TALLERES.

Los talleres 'Electrónica por la igualdad' está impartidos por Robimp, un equipo de personas comprometidas con una educación innovadora e igualitaria en torno a las nuevas tecnologías y que tienen como objetivo acercar la cultura digital y la tecnología creativa a todas las edades, mediante la cooperación, el respeto al medio ambiente, la reflexión, la curiosidad y la experimentación.

El objetivo de estos talleres es hacer artefactos creativos con electrónica básica para romper estereotipos de género desde edades tempranas.

Experimentarán de forma práctica con materiales conductores manejables y componentes electrónicos simples para incorporar circuitos sencillos en materiales familiares para niñas y niños, tales como la cartulina, el papel y material de desecho que se reutilizarán para darles una nueva vida.

Los talleres 'Electrónica por la Igualdad' de los días 10 y 17 de abril se llevarán a cabo en horario matinal, de 11,30 a 13,30 horas, y el 22 de abril de 17 a 19 horas, y contarán con seis plazas cada uno, cuatro para niñas y dos para niños.

El sábado 10 de abril se realizará el taller 'Circuitos electrónicos en papel', para niñas y niños de 6 a 8 años, que asistirán con una persona adulta. En este taller se trabaja el acercamiento a la tecnología, la habilidad manual y el diseño del producto, mediante la creación de tarjetas a las que se incorpora luz con circuitos y componentes electrónicos sencillos.

El sábado 17 de abril se ofrecerá el taller 'Artefactos robóticos sin programación' para el grupo de edad de 9 a 11 años. En él se hará una iniciación a la robótica electrónica mediante la realización de pequeñas y divertidas creaciones robóticas con motor, pilas, interruptores y material reutilizado. Conocerán a los vibrobots y su funcionamiento y experimentarán con sus posibilidades.

El último taller, 'Artefactos Luminosos', se desarrollará el 22 de abril, está dirigido a niñas y niños a partir de 12 años. Este taller es un laboratorio de producción y experimentación tecnológica que les acercará al mundo maker y les hará reflexionar sobre los hábitos de consumo y la tecnología, la ética de la reutilización y del 'do it yourself' (hazlo por ti misma), que se contrapone al consumo de elementos prefabricados y la obsolescencia programada.

La asistencia a estos talleres es gratuita, pero requiere inscripción previa que se podrá realizar a través del email igualdad@logrono.es o llamando al teléfono 941277023.

"Esta iniciativa se enmarca en la línea de trabajo de este Equipo de Gobierno de apoyar una educación en igualdad como base de una sociedad más justa y equilibrada", ha concluido la concejala de Igualdad, que ha animado a asistir para demostrar "que el talento no tiene sexo, las niñas pueden adentrarse y son necesarias en el ámbito tecnológico".