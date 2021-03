Una diseñadora drag señala a Simone Rocha por plagiar uno de sus diseños para la colección con H&M

Una diseñadora drag independiente ha sacudido los cimientos de la moda hace apenas unas horas al acusar a Simone Rocha de robar uno de sus diseños para la colección que la británica ha creado para H&M. Luna, también conocida como LaSantisimaDeSantas en TikTok e Instagram, ha sido quién ha decidido alzar la voz.

Todo comenzó gracias a una nueva tendencia en TikTok, donde personas que aman la moda muestran cómo irían vestidas a diferentes desfiles de firmas de alta costura, en el que Luna llevó puesto uno de sus diseños para la pasarela de Valentino ficticia. Una de sus seguidoras vio el parecido del vestido con uno de la colección de Simone Rocha para H&M y se lo comentó a Luna.

A partir de esto la diseñadora grabó un vídeo respondiendo al por qué de la similitud en los vestidos, alegando que es muy probable que Rocha le robase el diseño cuando intentó trabajar con ella.

Todo comenzó en febrero del año pasado, cuando Luna envió su currículum y portafolio para optar a un puesto en la firma de Simone Rocha, pero ellos rechazaron la oferta alegando que no tenían vacantes disponibles en aquel momento.

Entre los diseños que Luna envió, se encontraba un vestido de gasa rosa con cejas y pestañas bordadas a la altura del pecho que la diseñadora pudo presentar sobre la pasarela en la Fashion Graduate Italy 2017.

En el momento en el que Luna se enteró de la nueva colección de Simone Rocha x H&M, se percató también de las similitudes del diseño de Rocha con el suyo. Ante esta revelación, la diseñadora intentó volver a contactar con la marca para que le dieran explicaciones, pero esta vez no obtuvo respuesta.

Según nos cuenta Luna, cuando ella envió su portafolio con sus diseños, la marca ya estaría trabajando en la colaboración de H&M: "El equipo de Simone Rocha me respondió que lamentablemente no había ninguna vacante, pero que si se desocupaba alguna me iban a avisar (eso fue en febrero 2020) por lo que yo sospecho que ya estaban trabajando con la colección para H&M, ya que generalmente las colecciones se diseñan 6 meses antes, pero cómo está es una colaboración con H&M y su nivel de producción es en masa, sospecho que ya estaban trabajando en esa colaboración".

Comparación del diseño de Luna con el de Simone Rocha. Imagen cedida por Luna/H&M

Al no poder contactar con la firma, la diseñadora optó por hacer un vídeo denuncia en TikTok para que la gente pudiese conocer su situación, animando a quien viera el vídeo que en las fotos de Instagram, tanto de H&M como de Simone Rocha, escribiesen "este diseño pertenece a Luna" en las imágenes donde apareciese el vestido similar al suyo.

Actualmente, el vídeo cuenta con más de 100.000 visualizaciones y las imágenes de Simone Rocha en Instagram se han llenado de mensajes de apoyo hacia Luna y reivindicando su trabajo.

Pese a la cantidad de mensajes recibidos, todavía Simone Rocha no se ha pronunciado al respecto.