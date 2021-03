Vecinos del piso de la puerta derribada: "La Policía vino ya dos veces la noche anterior para que bajaran la música"

El pasado 21 de marzo se desataba la polémica provocada por un conflicto entre un grupo de estudiantes y la Policía Nacional. Y es que, tras varias denuncias de los vecinos, los agentes irrumpieron en una fiesta ilegal celebrada en un piso del barrio de Salamanca (Madrid), después de que los jóvenes se negaran a abrir la puerta.

Tras varios minutos de negociaciones con los participantes de este evento ilegal, sobre todo con Isabel, una estudiante de derecho que se negaba a darles acceso a la vivienda, los funcionarios se vieron obligados a forzar y derribar la puerta del domicilio para desarrollar la actuación policial.

Un gesto que finalizó con la detención de nueve de los 14 asistentes al encuentro, ya que el resto confesaron haber querido permitirle el acceso a la policía, a pesar de recibir injurias por parte de la futura abogada.

“El juez me va a dar la razón a mí, pero ustedes sigan. Ustedes ni se han identificado como Policía Nacional, ni me han dado sus números de placa, ni números de identificación. Yo qué coño sé si son cuatro anónimos vestidos de policía”, les gritaba Isabel a los agentes desde el interior del piso, antes de que estos entraran. Una "conducta indiscutible" para el abogado de los jóvenes, Juango Ospina, quien insiste en que "en un estado de derecho no todo vale, hay que cumplir la ley y respetar los derechos fundamentales porque si no acabaríamos en un totalitarismo".

"Me da mucha tristeza escuchar que por parte de algunos miembros de la Policía nacional salen a defender esta actuación", afirma Ospina. Y es que para el letrado "la policía tendría que haber acudido a los juzgados de guardia y pedirle al poder judicial un auto para poder entrar en ese domicilio".

Por su parte, el portavoz de la Confederación Nacional de Policía, José Alberto Neira, ha insistido en que, aunque "es una actuación poco habitual, hay una desobediencia grave que es la que avala esta actuación", sobre todo, señalando la nueva normativa establecida a raíz de la pandemia de Covid-19.

Los vecinos denunciantes insisten en que están "cansados", puesto que no es la primera vez que se suceden fiestas en este mismo apartamento. "Concretamente en este piso la noche anterior de los hechos la policía vino en dos ocasiones a pedirle que bajaran la música, pero no abrían la puerta, no se identificaban", cuenta uno de los convivientes del mismo bloque.

"De hecho, este pasado viernes la policía ha vuelto a venir a pedir que bajen la música", insiste el hombre, destacando la reincidencia de los jóvenes, que no tienen "normas ni de humanidad ni de respeto a la comunidad".