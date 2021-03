"Teatre per a la fi del món": El Musical reflexiona sobre l'apocalipsi i el valor de l'heretat

"En la situació d'emergència climàtica i epidemiològica actual que viu el planeta, el concepte de responsabilitat individual i col·lectiva sobre el qual pretenem aprofundir és més necessari que mai", assenyala el seu creador, Iñaki Moral, sobre la raó final del projecte. Està programat per a dimecres 31 (18.30 hores) en la sala del Cabanyal-Canyamelar.

En tractar-se d'un muntatge en procés, es mostra al públic el seu estadi actual, de manera que els creadors puguen arreplegar també les seues impressions i incorporar-les de cara al futur de la peça.

'Cuchillos de palo' aborda aquest moment crític des de dos conceptes essencials: l'herència, entesa tant com una transmissió familiar com un llegat econòmic, social o ecològic, capaç de condicionar el futur del món, i la responsabilitat, conseqüència directa que vé definida per l'actitud enfront d'eixa herència.

Es tracta d'un concepte que concerneix a l'individu, "a la idea de prendre les decisions apropiades per a conduir la seua vida", prossegueix l'autor en un comunicat del TEM, "però també a la seua responsabilitat com algú inscrit dins de la humanitat".

Totes aquestes qüestions s'articulen en la peça a través d'una família que viu aliena a la imminent fi del món, pensant que encara existeix un futur, condicionats per les seues rutines i banalitats. No obstant açò, quan prenen consciència de l'apocalipsi que els aguaita, comencen a ser conscients d'ells mateixos i d'allò que està en les seues mans per a evitar-ho. O no.

El valencià Iñaki Moral, compta amb una trajectòria que inclou dramatúrgies com 'La sala dels trofeus' -dirigida i coescrita per Eva Zapico i estrenada en del festival Russafa Escènica-, treballs com a intèrpret i ajudant de direcció o el desenvolupament d'altres residències com la qual ja va dur a terme en 2019 en el propi TEM ('Decepción').

En 'Cuhillos de palo' col·laboren en l'escriptura i la interpretació Maribel Baiona i de nou Eva Zapico, a més d'altres professionals encarregats de la música, el vestuari o els audiovisuals.