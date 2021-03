Isabel Santamaría i José Miguel Molina, nous directors de les seus de la UA a La Marina i Cocentaina

Així l'anunciat la vicerectora de Cultura, Esport i Extensió Universitària, Catalina Iliescu, en una visita a les seus per a reunir-se amb els alcaldes i regidors de cultura i educació de les dos localitats.

Es tracta d'una primera presa de contacte amb els alcaldes de Benissa i Cocentaina en la qual s'han acordat les actuacions de col·laboració per als pròxims mesos, explica la UA en un comunicat.

La vicerectora ha ressaltat la idoneïtat de les persones triades per la seua preparació i ha agraït la seua disponibilitat i entusiasme per a afrontar la direcció. Tant ella com els alcaldes han posat en valor el treball realitzat pels anteriors directors, Josep Ochoa (La Marina) i José Luis Todolí (Cocentaina).

Santamaría és professora titular de Llengua en el departament de Filologia Espanyola, Lingüística i Teoria de la Literatura de la UA. Per la seua banda, Molina es va llicenciar en Químiques en 1999 i va completar el seu doctorat en 2004 en la mateixa universitat dins de l'àrea de materials compostos de matriu metàl·lica.