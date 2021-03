Una empresa envia productes frescos des d'Almussafes a Dinamarca per ferrocarril

Després d'aquesta prova inicial, que ha finalitzat amb èxit, l'objectiu a curt i mig termini és "implantar aquesta ruta de forma regular". La iniciativa d'emprar el ferrocarril com a transport exclusiu en la cadena de subministrament respon a la "creixent demanda de clients", han indicat des de la companyia en un comunicat.

Segons han explicat, empreses com Coop Trading, que proveïx a les majors cooperatives retail de Dinamarca, Finlàndia, Noruega i Suècia, estan "involucrades en el projecte de CoolRail". La cooperativa destinatari d'aquesta primera entrega 100% sobre rails, és Coop a Dinamarca, "molt compromesa amb el medi ambient, que busca un subministrament de productes competitiu, però no contaminant".

L'itinerari triat per a aquest enviament va partir d'Almussafes (València), amb una parada en Colònia (Alemanya), on va canviar de tren, i va posar rumb a la seua destinació final a Dinamarca.

Entre els principals beneficis del nou trajecte destaca el temps de trànsit, de cinc dies, molt competitiu, així com els grans estalvis de CO2, que representen més del 70% comparat amb l'enviament per carretera. A més, la càrrega de tornada també és econòmicament viable, ja que s'aprofita el viatge per al transport de pallets buits de la companyia Euro Pool System (EPS).

Segons explica el gestor de grans comptes de Transfesa Logistics, Pedro Ramos, s'ha aconseguit "un gran avanç en la consolidació de CoolRail com la xarxa de distribució més sostenible i eficient per a l'enviament de productes frescos a tota Europa". Per a Ramos, "la proposta que han realitzat d'apostar pel ferrocarril com a eix central de la cadena de subministrament encaixa molt bé amb els clients dels països nòrdics".

En aquest sentit, ha indicat que "la seua gran conscienciació amb la cura al medi ambient i l'entorn en el qual desenvolupen la seua activitat s'ha traduït en la cerca de solucions logístiques lliures d'emissions amb la finalitat de complir amb la seua aportació a la reducció de CO2". Ramos ha afegit, a més, que "és una oportunitat per a espentar a l'ús del ferrocarril de mercaderies en tot el continent".