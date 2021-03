El Banco de España cree que el control a los precios del alquiler "no resuelve el problema" y llama a "aumentar la oferta"

El Banco de España ha intentado este lunes enfriar las voluntades de un sector del Gobierno y ha asegurado que el control de los precios del alquiler no son la mejor herramienta para el acceso a la vivienda de "los más vulnerables" de la población. "Algunos países han optado por combinar la introducción de garantías públicas con incentivos fiscales sobre el sector privado promotor de vivienda en alquiler", comentó su gobernador, Pablo Hernández de Cos.

Para resolver el problema de la vivienda en el largo plazo "las medidas de política económica que se apliquen deben focalizarse en el incremento de la oferta", lo que se puede hacer a través del sector público, con medidas de promoción de vivienda para determinados sectores de población. Asimismo, llama a "garantizar la seguridad jurídica" de los propietarios.

El Banco de España ha vuelto a poner las cartas sobre la mesa. De Cos, además, ha insistido este lunes en que los fondos europeos "no pueden ser sustitutivos" de las reformas estructurales que necesita España. Eso sí, para que estas perduren en el tiempo es necesario que las decisiones se tomen "por consenso", porque la "fragmentación política" perjudica la salida de la crisis. Además, insta a que España apueste por aumentar "su crecimiento potencial", algo que ya necesitaba "antes de la pandemia".

En un desayuno organizado por Europa Press, De Cos expresó que los niveles de producción y de empleo están todavía "alejados" del nivel precovid, de forma "particularmente acusada" en ciertas ramas de servicios, y el conjunto de las administraciones públicas y algunos segmentos de los hogares y de las empresas han visto que su situación financiera se ha deteriorado "de forma significativa".

Una parte de la solución, aseguró el gobernador, pasa por focalizar ese apoyo en las empresas y grupos de población "más afectados", y especialmente en las empresas "viables" que, dada la magnitud y la duración de la crisis, han visto deteriorada su solvencia. También se refirió al paquete de ayudas al sector empresarial y a los autónomos que acaba de aprobar el Gobierno central, por un importe de 11.000 millones de euros. Sobre esto, De Cos llama a que el reparto sea "homogéneo".

Pero el país se encuentra en un contexto complicado, no solo a nivel económico, sino también político y social. "En el caso de España estamos viendo un fenómeno de fragmentación política al que no estamos acostumbrados y es muy importante que podamos convivir con este fenómeno y que no impida llegar a acuerdos sobre los pilares básicos", afirmó Hernández de Cos, quien añadió que se trata de una "demanda social" y la clase política "debería responder positivamente".

El gobernador del Banco de España ha señalado que la lista de tareas para hacer frente a la crisis "es ambiciosa", tanto por su número como por su nivel de exigencia. No obstante, en su opinión, la situación macroeconómica en la que se encuentra España y los riesgos que aún existen hacen que merezca la pena que se lleven a cabo.

El sector bancario también tiene que estar atento. En este sentido, Hernández de Cos insistió en que el uso de los colchones de capital por parte de las entidades es "adecuado" para reconocer los deterioros y seguir proporcionando crédito solvente a familias y empresas. "Los bancos tendrán el tiempo necesario para hacer la reconstrucción de los colchones de capital en caso de que los hayan utilizado", comentó.

Por otro lado, el gobernador del Banco de España aseguró que el bloqueo del Canal de Suez puede afectar al 3,5% del volumen del comercio internacional por vía marítima de España, aunque el buque ya ha sido desencallado este mismo lunes.