Cvirus.- Les seus festeres tradicionals podran obrir a partir d'aquest dilluns per a gestions administratives

Així ho ha anunciat la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, que ha establit noves mesures relatives a activitats tradicionals situades en els municipis de la Comunitat Valenciana en una resolució publicada aquest divendres en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).

L'aforament màxim per a la realització d'aquestes activitats serà de quatre persones. No podran obrir els dies oficials de celebració de les festes tradicionals de cada municipi, aquells assenyalats en el calendari laboral, ni aquells dies que coincidisquen amb celebracions que, sent representatives de la cultura, arrelament popular i atractiu turístic de la Comunitat Valenciana, "ostenten un reconegut prestigi i repercussió", detalla el departament que dirigeix Ana Barceló.