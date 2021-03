Claves | ¿Por qué mis abuelos de 80 años aún no han sido vacunados? ¿Por qué hay retrasos? ¿Cuándo me tocará a mí?

La estrategia nacional de vacunación contra la Covid avanza, pero lentamente. Diversos factores han lastrado la velocidad en la inoculación, aunque Sanidad confía que a partir de abril se intensifique. Este mismo lunes ha comenzado el reparto de más de un millón de dosis entre las comunidades autónomas.

Las siguientes son las claves más importantes en el avance de los planes de vacunción

Residencias casi al completo

De acuerdo con la hoja de ruta pactada por Ministerio y Comunidades Autónomas, la campaña de vacunación se dividió en varias fases, la primera de las cuales era inocular a estos grupos preferentes:

Residentes y personal en centros de mayores y de atención a grandes dependientes

Personal sanitario de primera línea

Grandes dependientes que no están en residencias

Esta es la etapa más avanzada. Según el último informe sobre la campaña, 359.258 personas de residencias (usuarios y personal) han recibido las dos dosis de la vacuna, con lo que se ha cubierto un 90% del objetivo. El porcentaje sube al 98% si se incluye a los que solo han recibido una dosis.

El otro grupo dentro de esta primera etapa son los trabajadores esenciales, como sanitarios, cuerpos y fuerzas de seguridad y docentes. En estos grupos también se han notado avances, ya que ellos están recibiendo la vacuna de AstraZeneca, que solo se venía administrando a menores de 55 años aunque hace una semana el Consejo Interterritorial de Salud ya autorizó su uso en la franja de 55 a 65 años y las comunidades comenzarán a aplicarla a partir de esta semana.

Al ser una vacuna que no se recomienda a mayores, el total de los más de dos millones de dosis que hasta ahora se han recibido de AstraZeneca han ido destinadas a estos colectivos de trabajadores.

Problemas en la etapa 2

Si bien la etapa uno de la campaña casi está cubierta, la etapa dos no termina de arrancar. El primer grupo en este nuevo estadio son los mayores de 80 años que no estén en residencias, El Ministerio de Sanidad está preparando aún un informe sobre vacunados por franjas de edad, así que a día de hoy no se sabe cuántas personas de este grupo han sido inoculadas.

Pero en la práctica se han registrado pocos casos de mayores de 80 años no institucionalizadas (que no están en residencias) que hayan recibido la vacuna. Sanidad ha comenzado este lunes el reparto de 1.066.350 dosis, con las que espera tener vacunados a todos estos mayores dentro de los próximos 15 días, según ha anunciado el domingo la ministra de Sanidad, Carolina Darias.

Este grupo de mayores de 80 años recibirá las vacunas de Pfizer BioNtech y Moderna.

Próximos grupos

De acuerdo con la hora de ruta,a la Etapa 2 contempla la vacunación de otros trabajadores esenciales menores de 65 años, que ya están siendo inoculados con la AstraZeneca.

Pero los otros grupos de esta etapa, que no pertenecen a colectivos de trabajadores esenciales, siguen pendientes. Los siguientes, que serán inoculados con Modrna y Pfizer, son

Personas entre 70 y 79 años

Personas entre 60 y 69 años

Menores de 60 años con condiciones de riesgo alto de padecer enfermedad grave por COVID-19

Personas entre 56 y 59 años

Después de ellos seguirá la franja de mayores de 45 años, a quienes se asignará la de AstraZeneca.

Para todas estas etapas, en las que se prevé que aumente la cantidad de vacunas disponible, varias comunidades han proyectado la apertura de centros masivos de vacunación, en instalaciones como centros deportivos o estadios.

Retraso en las vacunas

Uno de los principales escollosen la campaña de vacunación ha sido el retraso en la llegada de las vacunas y los estudios que se han tenido que hacer sobre la marcha para garantizar su fiabilidad.

Hasta el pasado viernes, España había adquirido más de 69.,1 millones de dosis.. Pero de ellas solo se habían recibido poco más de 8,5 millones, un 12,3% del total.

No es una situación que afecte solo a nuestro país. En general, los socios europeos están teniendo problemas de suministro. Incluso Italia tuvo que bloquear un envío de vacunas que AstraZeneca quería hacer a Australia, demandándole que primer cumpliera con las cantidades pactadas con la UE.

A ellos se ha sumado las dudas que ha generado esa vacuna. Tras varios casos de personas muertas en países europeos poco después de haber recibido la dosis (una de ellos, una profesora de Marbella), España y otras naciones detuvieron su aplicación cerca de una semana, hasta que la Agencia Europea del Medicamento certificó de nuevo la seguridad de la vacuna y desvinculó su aplicación de cualquier fallecimiento.

Por tipo de vacuna

De los 8,5 millones de dosis recibidas en España, se ha inoculado 7.067.371. De ellas, 2,5 millones de españoles tienen la pauta completa.

AstraZeneca es la que más retrasos registra. Se han distribuido en el país poco más de dos millones de dosis, de las cuales solo se han administrado la mitad a fecha del viernes. Y solo 39 personas han recibido la pauta completa.

Las otras dos vacunas autorizadas en España va más rápido. Se han aplicado gran parte de los casi 5,8 millones de dosis de Pfizer BioNtech (2,3 millones con pausa completa) y 418.462 de las 650.400 dosis de Moderna han sido inoculadas (117.040 de personas con las dos dosis).

La ministra Darias confía en que el ritmo se celere en las próximas semanas, especialmente con la llegada de la vacuna de Janssen, que es monodosis.

Por comunidades

Andalucía es la comunidad que lleva la delantera en la aplicación de las vacunas. Ha inoculado un 90,4% de las dosis que le han sido entregadas, 1,4 millones. Tiene 489.306 personas con pauta completa.

En porcentaje solo es superada por la ciudad autónoma de Ceuta, que ha aplicado el 93,5% de las 11.260 dosis que ha recibido. Tiene a 3.314 personas con las dos dosis recibidas.

La autonomía con más retraso es Castilla-La Mancha, que ha puesto un 78,5% de las 388.535 dosis que le han sido entregadas. Cuenta con 110.987 inoculados con las dos dosis.

¿Cuándo me toca a mí?

Para conocer cuándo le tocaría a cada ciudadano su inmunización, la firma Omni Calculator ha desarrollado una aplicación en la que, introduciendo datos tales como edad o lugar de residencia, se puede calcular la fecha aproximada.

El sistema ha sido desarrollado por el físico español Álvaro Díez Gepe y la médica polaca Dominika Miszewska, y permite estimar tanto el número de personas que hay delante en la cola y el tiempo de espera para cada uno. Puedes consultar la calculadora en este enlace.