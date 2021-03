L'accident es va produir sobre les 19.00 hores d'ahir quan el ciclista va caure per causes que es desconeixen mentre circulava per Morella. Fins al lloc es va mobilitzar una unitat del SAMU, l'equip mèdic del qual va prestar una primera assistència a l'home.

Posteriorment, l'home, que presentava un traumatisme cranioencefàlic, va ser traslladat a l'hospital comarcal de Vinaròs en l'ambulància de suport vital avançat, segons han assenyalat les mateixes fonts.