Las medidas restrictivas por la pandemia del coronavirus, como por ejemplo la prohibición de las reuniones de no convivientes en domicilios particulares, están dando lugar a diversas polémicas.

Una de las más sonadas esta semana ha sido la difusión de un vídeo en el que se ve cómo unos agentes de la Policía Nacional derriban la puerta de una vivienda en Madrid para acceder al interior de la misma, donde estaba teniendo lugar una fiesta ilegal.

En las imágenes que han circulado por las redes sociales se ve a una joven que se niega a abrir la puerta y argumenta que la Policía no puede acceder sin autorización judicial y llega a pedir a los agentes su número de identificación.

Pero los agentes acaban utilizando un ariete para derribar la puerta de acceso a la vivienda y poner fin a la fiesta. La fiesta, en la que había 14 personas, había sido denunciada por los vecinos, que han asegurado que no era la primera vez.

¿Es correcta la actuación policial sin orden judicial?

La actuación policial ha generado un enorme debate debido a que se ha cuestionado si la actuación policial ha sido correcta. ¿Puede la Policía entrar por la fuerza en un piso donde se está celebrando una fiesta ilegal sin una orden judicial?

En opinión de la conocida abogada penalista Bárbara Royo esta actuación policial supone "un allanamiento de morada con daños". "Hacer una fiesta ilegal no es un delito flagrante que justifique la actuación policial. Es una infracción administrativa (multa)", ha afirmado en el programa Espejo Público de Antena 3. "La policía debería haber actuado conforme a los cauces legales existentes", ha añadido Royo, que se ha mostrado incrédula ante esta actuación policial sin una orden judicial.

"El delito flagrante autoriza a la policía a entrar en un domicilio solo si hay necesidad de intervención urgente para evitar la consumación del delito o la desaparición de los efectos del mismo (STS 701/2005). Si el delito flagrante es la desobediencia por la negativa a identificarse no hay urgencia, la consumación ya se ha producido y no puede evitarse, y no hay efectos del delito que puedan desaparecer. Por tanto, me reafirmo. Delito de allanamiento de morada en concurso con delito de daños (por la puerta)", ha asegurado en su cuenta de Twitter el también abogado penalista y profesor en la Universidad de Navarra José María de Pablo,

¿Cuándo puede entrar la policía en tu casa?

El artículo 18.2 de la Constitución Española señala que “el domicilio es inviolable. Ninguna entrada o registro podrá hacerse en él sin consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en caso de flagrante delito".

En definitiva, la policía sí puede entrar en una vivienda particular si tiene pruebas de que se esté cometiendo un delito flagrante, pero las fiestas ilegales de más de seis personas no constituyen un delito flagrante sino una falta administrativa que conlleva aparejada una multa económica, según expertos penalistas.