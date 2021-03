FGV torna a instal·lar les vies de la L10 que va haver de retirar per seguretat l'any 2015

Els carrils de la línia 10 de Metrovalencia que es van haver de retirar fa més de cinc anys pel risc que la seua deterioració suposava per al trànsit rodat en l'encreuament de les avingudes Amado Granell i Antonio Ferrandis tornaran a ser col·locats aquesta setmana.

Aquests treballs, que s'emmarquen en les obres actualment en marxa per a finalitzar la L10 i posar-la en servei el primer trimestre de 2022, començaran aquest divendres 2 d'abril i duraran 15 dies, la qual cosa obligarà a tallar la ronda sud en aquest punt, pel qual circulen de mitjana quasi 50.000 cotxes al dia. També afectaran les línies 14 i 99 de l'Empresa Municipal de Transports (EMT), que seran desviades.

La retirada d'aquest carril a l'octubre de 2015 va obeir al desgast que van patir les vies en un punt en què es creuen amb el trànsit de vehicles. La paralització de les obres de la llavors anomenada línia T2 que es va produir en 2011 a conseqüència de la crisi de liquiditat de l'anterior Consell del PP i que ha durat quasi una dècada, va provocar la deterioració d'aquests materials, un fet que suposava un risc per a la circulació del trànsit motoritzat.

No obstant això, transcorregut més d'un lustre i després de reprendre's les obres per a finalitzar l'actual L10, ha arribat el moment de la seua reposició. De fet, aquesta actuació suposarà la reconnexió de tot el traçat en superfície, ja que en la resta de trams ja estan instal·lats els carrils.

Segons han explicat des de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) a 20minutos, el tall, que es produirà del 2 al 17 d'abril (tots dos inclosos) afectarà l'avinguda Antonio Ferrandis (la ronda sud) entre la Ciutat de les Ciències i Amado Granell en dos trams.

En primer lloc, des de la rotonda del Pont de l’Assut del Or en sentit cap als Hams. En aquest tram es mantindrà un carril de circulació per a permetre l'accés al centre comercial i als carrers confrontants. No obstant això, en arribar a l'encreuament amb l'avinguda Amado Granell, en la zona on es reposaran les vies, es produirà el tall total de la ronda, la qual cosa obligarà a desviar-se cap a Germans Maristes.

A més, també es tallarà la via central interior en sentit contrari que permet accedir des d'Antonio Ferrandis a Amado Granell en la corba. Els talls no sols afectaran el trànsit privat en un punt de gran afluència (49.844 vehicles d'intensitat mitjana diària en dies laborables, segons les dades de febrer de 2021 del Servei de Mobilitat Sostenible de l'Ajuntament), sinó també a dues línies de l'EMT. En concret, a la L14 en sentit centre i a la L99 en direcció Palau de Congressos, van informar des de la companyia municipal.

En l'actualitat, pel que respecta a la L10 de Metrovalencia, FGV treballa tant en el condicionament del túnel i de les estacions subterrànies com del tram en superfície, al contracte de la qual corresponen les obres de reposició del carril. En aquest sentit, la Generalitat ha instal·lat les primeres escales mecàniques i ascensors de les tres estacions subterrànies com a part del procés constructiu del tram subterrani del traçat. En conjunt, s'ha previst instal·lar 15 escales mecàniques i 15 ascensors en les estacions d'Alacant, Russafa i Amado Granell.

Actualment s'han disposat els equips que uneixen els vestíbuls amb l'andana i més endavant es condicionaran els que connecten amb l'exterior. La incorporació d'ascensors i escales mecàniques forma part de les actuacions previstes al llarg del tram subterrani, amb un pressupost superior als 25 milions d'euros. Els treballs en execució comprenen també la instal·lació de la totalitat de la doble via i aparells; drenatges i canalitzacions laterals; i els treballs d'arquitectura de les tres estacions que inclouen acabats, paviments, revestiments verticals i mobiliari.

De manera paral·lela, en el tram en superfície s'han començat a situar els primers pals de catenària dels prop de 200 previstos al llarg de tot el traçat. Aquests suports s'han instal·lat en el tram en superfície de l'avinguda Amado Granell i els treballs es prolongaran fins a finals d'abril, fins a arribar a la parada de Natzaret. Aquesta actuació forma part dels treballs d'electrificació, instal·lació de subestacions i escomeses de la línia, amb sis milions d'euros de pressupost.

En el tram en superfície, des de l'eixida del túnel en la rampa d'Amado Granell fins al barri de Natzaret, s'estan fent treballs de condicionament de la superestructura de via i posteriorment es completaran els d'arquitectura i equipament de les marquesines, il·luminat, comunicacions, peatge i informació al viatger i la urbanització de les àrees afectades.

Les actuacions previstes en aquest tram, pressupostades en uns sis milions, també contemplen la construcció en el barri de Natzaret del depòsit provisional. Com a treballs ja completats, al febrer de 2020 van finalitzar les obres de construcció de la rampa que connecta els trams subterranis i en superfície a l'altura de l'avinguda Amado Granell i que ha inclòs, també, la construcció de la parada en superfície de Germans Maristes.

La línia 10, una vegada completada, unirà el centre de València amb la zona de la Ciutat de les Arts i les Ciències i el barri de Natzaret. Aquesta línia combina trams subterranis i en superfície, amb un recorregut de 5,3 quilòmetres i huit estacions i parades (tres subterrànies i cinc en superfície).