Gonzalo Giráldez: "Formarse en digital es accesible a todos: empresas y personas"

Doctor en Periodismo y socio director de Agencia 71, especializada en marketing y comunicación digital, el navarro Gonzalo Giráldez lleva años haciendo pedagogía sobre el marketing digital. Con el confinamiento decidió que era el momento de dar un paso al frente para "simplificar lo complejo, abriendo una puerta de entrada hacia el mundo digital accesible para todos". Acaba de publicar Marketing digital para los que no saben de marketing digital, un libro en el que da contexto y aporta claves para entender los entresijos de un entorno digital que nos afecta a todos.

Estos meses el término digitalización se ha oído casi más que el Resistiré durante el confinamiento.

Es que ha habido mucha incertidumbre. Nadie sabía qué iba a ocurrir pero todos notábamos que el mundo empezaba a cambiar muy rápido y lo hacía porque teníamos que conseguir continuar con nuestra vida a pesar del cambio tan brutal que estábamos viviendo. La digitalización se nos metió en vena.

Pero a muchos les pilló fuera de juego. Uno de los datos que menciona en su libro es que ocho de cada diez pymes y autónomos no tiene página web.

¡Es increíble! ¿Verdad? Estamos muy atrás. Con el confinamiento me di cuenta de que la mejor forma de arrimar el hombro era ayudando a esas pymes a ponerse al día con una digitalización que se les había impuesto de repente. Pero no solo las empresas necesitaban ayuda. También muchos padres de familia para atender a sus hijos con las clases online.

¿Vamos tarde?

La pandemia nos ha metido a todos un empujón para que incorporemos capas digitales a nuestra vida y a nuestro trabajo. Vamos tarde, sí, y por eso no podemos desaprovechar esta oportunidad, porque es la buena. Lo que nos ha pasado ha sido como un bocinazo para aquellos que lo han dejado para después, para que no lo retrasen más.

Constantemente se oye a gurús hablando de digitalización con términos que no todos comprenden. Entenderá que a muchos les dé pereza y hasta miedo el tema.

Eso es cierto. Cualquiera puede y debe adentrarse en el mundo digital, pero necesita que se lo cuenten de manera sencilla. El libro que he escrito está pensado para que todos lo entiendan, para aquellos a los que la digitalización les da pereza, miedo y piensan que llegan tarde.

¿Por qué es necesario saber de marketing?

El marketing es la parte más amable para entrar al mundo digital. Forma parte de nuestro día a día, de la relación con las marcas, las redes sociales... Nos ayudará a quitarnos los complejos y el miedo para después decidir lo que nos interesa seguir aprendiendo. Como padres, educadores o simples ciudadanos tenemos la responsabilidad de entender los códigos por los que se rige este mundo del que formamos parte. Tener un mínimo conocimiento es básico y no es difícil. No se puede prescindir de ello, como tampoco se puede prescindir de la ortografía por mucho que no guste. Entender los entresijos del entorno digital nos hará más libres en un uso consciente de la tecnología. Ese entorno está lleno de oportunidades laborales, nos afecta a todos y cada negocio tiene la oportunidad de meter una capa digital lo gruesa que él decida. Uno de cada dos empleos que se generan en España tiene una relación directa con el entorno digital. Estamos empeñados en que nuestros hijos estudien ADE y Derecho, pero el empleo va por otro camino.

"El ‘marketing’ forma parte de nuestro día a día, de la relación con las marcas, las redes sociales... Nos ayudará a quitarnos los complejos"

¿Hace falta tener algún conocimiento para adentrarse en el mundo digital?

Internet está lleno de información gratuita y a nada que se sea perseverante y se tenga interés se puede hacer. No hace falta ser ingeniero de telecomunicaciones para manejar una tele. Con el marketing pasa lo mismo. Un abogado, por muy bueno que sea y gane pleitos en la Audiencia, ¿dónde consigue los clientes? ¿Cómo los fideliza? Cómo los atiende? Si tienes un móvil ya eres parte del ecosistema creado entre usuarios y marcas aunque no entiendas casi nada de lo que ocurre a tu alrededor. Es un mundo que se justifica desde la obtención de los datos, ¿quién no ha recibido publicidad en el móvil tras hacer una consulta de vacaciones en Google? Hasta una cosa tan convencional como la caja de galletas de toda la vida ya te viene hoy con una capa digital que aporta valor al negocio: un código QR para que te descargues una app y tu hijo pueda jugar.

Entre padres e hijos la brecha digital es cada vez mayor.

¡Hasta a mí, que me dedico a esto, me cuesta! Las conversaciones, los hábitos de conducta, los gustos… En la comunicación todo es efímero. Por eso triunfa Instragam. Estamos en un mundo en el que lo emocional está arrasando con todo. Si metes la emocionalidad del mensaje con la velocidad de la tecnología, se ve que estamos en un mundo absolutamente loco. El padre ha sido educado en lo racional y en el sosiego de la lectura. A partir de ahí, la brecha no puede mas que separarse.

¿Algún consejo?

Lo único que recomendaría, y es transversal a todos, es ser curioso, formarse. Hay más información disponible que nunca en internet. Tumbado en el sofá uno puede aprender un montón de cosas. La receta es ser curioso. Poco a poco irás viendo que las cosas no son tan complicadas. Hay un montón de información gratuita