Bingen Zupiria: "Urkullu y Tapia tenían información de la OPA a Euskaltel y, en principio, tienen buena opinión"

En declaraciones a Radio Vitoria, recogidas por Europa Press, Zupiria se ha referido al hecho de que este domingo el Grupo MásMóvil comunicara una oferta pública de adquisición (OPA) a través de Kaixo Telecom, S.A.U., una sociedad participada íntegramente por MásMóvil Ibercom, S.A.U., sobre el 100% de las acciones de Euskaltel, S.A.

En este sentido, Zupiria ha reconocido que él no conocía previamente la noticia, aunque tanto el lehendakari, Iñigo Urkullu, como la consejera de Desarrollo Económico, Arantxa Tapia, "tenían información del proceso" y, en principio, tienen "una buena opinión".

"Estamos hablando de una OPA que se va a producir entre dos empresas que tienen su sede social en Euskadi, aunque estén participadas por otro tipo de empresas. Si esta operación sirve para que Euskadi siga estando en primera línea en el mundo de la innovación tecnológica, de la digitalización, y para que los ciudadanos tengamos buenos servicios de telefonía y mantener las sedes sociales en Euskadi y los puestos de trabajo, será una buena noticia", ha sostenido.

No obstante, el portavoz del Ejecutivo ha reconocido que estas cuestiones dependerán de la negociación entre ambas empresas, aunque ha recordado que el mundo de la telefonía "comenzó a moverse en Euskadi en la década de los años 90".

"No hace falta que recuerde la evolución del mundo de las telecomunicaciones desde entonces. Ha sido una revolución y probablemente no es más que el inicio de algo que todavía va a ser más brutal, por lo que no somos capaces ninguno de imaginar dónde van a terminar estos procesos de concentración", ha incidido.

Por todo ello, ha defendido que a las autoridades vascas les corresponde seguir de cerca estos procesos y "garantizar, en la medida de lo posible, que siga habiendo un vínculo con Euskadi y que como usuarios tengamos los mejores servicios".