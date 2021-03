Tu horóscopo diario: lunes 29 de marzo de 2021

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el lunes 29 de marzo de 2021. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Es hora de que empieces a pensar que sí hay cosas que puedes cambiar porque eso es cierto. Quizá no todas las que te gustaría, pero al menos algunas están a tu alcance y debes hacerlo. Márcate tus objetivos y empieza a dar los pasos oportunos.

Tauro

No quieras ir demasiado lejos con alguien que no se deja llevar tan fácilmente de la mano. Te gusta mandar y eso no es malo, pero a veces te obstinas demasiado en llevar la voz cantante. Cuidado con esa actitud que te puede granjear algún enemigo

Géminis

Vas a empezar una tarea nueva que te tiene un poco en ascuas y puede que contactes con personas bastante interesantes. En cualquier caso, aprovecha para adquirir nuevos conocimientos y experiencia. Deja los nervios de lado, todo va a salir bien.

Cáncer

No te quedes en tu mundo por mucho que te apetezca refugiarte en tus pensamientos. Es fundamental que renueves la comunicación con tu entorno, puede servirte para mejorar una relación laboral. Busca puntos de conexión emocional.

Leo

No te extrañe si hoy algunas circunstancias pueden ponerte varias veces a prueba. No debes temer nada porque tu tenacidad servirá para vencerlas, así que no debes de tirar la toalla en ningún momento. Al final te darás cuenta del potencial que tienes.

Virgo

Debes tomarte un momento de respiro para preparar ciertas cosas que te hagan estar más despreocupado o despreocupada de lo que significa una obligación. Busca ese momento para evadirte mentalmente. Lo necesitas ahora más que nunca.

Libra

Has encontrado un remanso de paz, quizá interior, porque alguien te ha indicado un camino de palabras sanadoras. Ahora te alejas de toda confrontación, de cualquier clase de violencia y respiras. Esa nueva manera de ver las cosas mejora todo.

Escorpio

Te darás cuenta de algo que has hecho mal, pero estarás a tiempo de rectificar, sobre todo si es un asunto en el que tiene que ver la familia. Dilo con tranquilidad y verás que todo vuelve a su cauce. Hay personas dispuestas a escucharte.

Sagitario

Es posible que hoy pases por un momento tenso ya que alguien no te va a creer cuando cuentes algo que te ha sucedido o que has visto. Tendrás que dejar que cada uno piense lo que quiera. Tu sabes lo que es verdad y lo que no.

Capricornio

Quizá no está en tu mano poder arreglar algunos problemas de trabajo, que debes dejar apartados de momento porque realmente no le ves solución inmediata. Intenta aprovechar el tiempo. Hay informaciones que te llegan y te aclaran las cosas.

Acuario

Renuevas algo interior hoy que te hace sentir con mucha más calma y buenos augurios. Algunas cosas empezarán a darte un plus de alegría o tranquilidad. Disfruta de ellas en este momento y no te plantees nada más si sufras por el futuro.

Piscis

No debes temer a tu intuición. Los presentimientos que hoy vas a tener serán muy acertados y no sólo afectarán a tu vida, también a la de alguien cercano y muy querido. Pero serán positivos. Cuanta más serenidad tengas, mejor irá todo.