Isabel Rábago estalla ante una insinuación de Diego Arrabal: "Retíralo, eres muy sucio"

El documental sobre la vida de Rocío Carrasco sigue generando debate, con diversas opiniones a favor y en contra de la hija de Rocío Jurado. Este domingo, la periodista Isabel Rábago ha protagonizado en el plató de Viva la vida un duro enfrentamiento con el fotógrafo Diego Arrabal a raíz de esta docuserie, que lleva por título Rocío, contar la verdad para seguir viva.

En pleno debate entre los colaboradores del programa, Isabel Rábago ha comentado que ella cree por igual en la versión de Rocío Carrasco así como en la presunción de inocencia de Antonio David Flores.

Ha sido entonces cuando Arrabal le ha lanzado una indirecta: "¿Y tú dices lo mismo aquí (refiriéndose al plató) que detrás?", le ha preguntado. La periodista se ha levantado entonces de su silla, visiblemente enfadada, y se ha encarado con el fotógrafo.

"Esto no, niega ahora mismo lo que acabas de decir. ¿Qué digo yo detrás de cámara en contra de Antonio David? Me pongo así porque es muy serio lo que acabas de decir. Que lo retires ahora mismo", le ha exigido Rábago. En este sentido, la periodista ha insistido en que ella defiende la presunción de inocendia de Antonio David dentro y fuera del plató.

.@RABAGOISABEL explota ante una insinuación de Diego Arrabal: "Retíralo, eres muy sucio" #VivaLaVida389 https://t.co/TQ2aMy9wVk — Viva la vida (@VivaLaVidaT5) March 28, 2021

La tensión en plató llegó a un punto en el que la presentadora, Emma García, tuvo que intervenir. "Me está diciendo la dirección del programa que en las reuniones que hacéis (fuera de cámara) se dice lo mismo", ha mediado García, que le ha pedido a Arrabal que "no vacile con ese tema".

La petición no fue atendida por el colaborador, que no ha querido retractarse de lo dicho previamente. "Por qué haces esa pregunta aquí cuando tú lo sabes?", le ha insistido Rábago. "Eres muy sucio, Arrabal. Con ese tema, no, lo siento, es un tema muy feo", ha zanjado la colaboradora.