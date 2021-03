Un estudio revela que los caballos pasan la 'prueba del espejo' y son capaces de reconocerse a sí mismos

La prueba del espejo se aplica a animales desde el año 1970 y sirve para saber si el animal puede reconocerse a sí mismo y por ende, tener consciencia de su ser. Muy pocos animales la pasan: grandes simios, delfines, orcas, elefantes, urracas o cuervos están entre ellos, y solo hay seguridad en el caso de los primeros. Pero ahora, un estudio revela que los caballos también son capaces de superar la prueba.

Tal y como recoge el Daily Mail, el experimento ha sido llevado a cabo por expertos de la Universidad de Pisa, en Italia, y los resultados han sido publicados en la revista Animal Cognition.

La prueba consistió en pintar una pequeña letra 'X' en las caras de 11 de los caballos. Cuando estos la vieron en su reflejo en un espejo, intentaron quitársela. Éste es el procedimiento habitual de la prueba del espejo.

Paolo Baragli, uno de los autores del estudio, dijo: "Informamos la primera evidencia de autorreconocimiento de espejo a nivel de grupo en una especie que no es de primates".

"Las marcas se colocaron en ambas mejillas porque el campo visual panorámico de los caballos no cubre esta zona de la cabeza y, por tanto, la marca podría ser vista por el caballo sometido a prueba solo con la guía del espejo", dijo Baragli.

"Nuestros caballos utilizaron la superficie del espejo para orientar sus movimientos hacia sus caras previamente marcadas, demostrando así que son capaces de reconocerse en un espejo. Siguieron una secuencia de pasos de comportamiento hacia el espejo antes de ser marcados", añadió.

En el experimento se usaron 14 caballos del Centro de Rescate de Protección de Caballos Italianos, en la región de la Toscana. Al ver el espejo, todos pensaron al principio que era otro animal con el que algunos intentaban jugar y otros mostraban agresión. Otro caballo mostró miedo. Once de los 14 miraron detrás del espejo y luego movieron la cabeza para ver cómo su reflejo hacía lo mismo.

Esos once tenían una 'X' dibujada en sus caras con gel usado para ultrasonidos. Luego fueron grabados y todos intentaron eliminar la 'X', que no habrían podido ver si no hubiera sido por el espejo.

"Los caballos probados en nuestro estudio piloto mostraron algunos patrones de comportamiento en respuesta a la presencia de la superficie reflectante que no se realizaron en las otras condiciones", dijo Baragli.