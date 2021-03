Shaila Dúrcal se pronuncia sobre Rocío Carrasco y habla de desencuentros en su familia

Shaila Dúrcal ha vuelto a España, coincidiendo con el 15 aniversario de la muerte de Rocío Dúrcal. A partir de ahora, vivirá en el piso que tenía su madre en Madrid.

Los problemas existentes en su familia debido a la herencia de la cantante y su difícil adolescencia, además de sus comentarios sobre la actualidad en el mundo del corazón han sido los protagonistas de su entrevista en Sábado Deluxe.

"El dolor de la pérdida de una madre es muy especial. Sobre todo, porque se me fue muy joven", ha reconocido.

"Mis hermanos tuvieron desacuerdos con mi padre", ha asegurado Shaila, pero al final todo pudo solucionarse. "Gracias a Dios hablaron la cosas". El mejor consejo que le dio Rocío Dúrcal fue que siempre tuviera "paciencia".

El bullying que sufrió durante su adolescencia marcó por completo su forma de ser. "De los 13 a los 15 era una chica muy alta, no tenía casi pecho y se metían mucho conmigo porque tenía mucha frente. Sufría para adentro. Mis padres nunca lo supieron tampoco mis hermanos", ha relatado. "Ahora conocéis a la persona en la que me he convertido, pero en el pasado siempre he sido muy tímida y nunca he sido popular. He tenido complejos por estar gordita".

Las confesiones de Rocío Carrasco han provocado un tsunami en el mundo del corazón pero también en la vida de las personas que están a su alrededor. Shaila ha asegurado que siempre ha tenido una muy buena relación con ella. "Para mí es como la extensión de mi familia", manifestó.

Aunque no ha podido ver la docuserie completa, cree que "es muy importante mandarle mi amor y mi apoyo, sobre todo a ella, que la quiero mucho que ojalá salga adelante", asegurando que contactará próximamente con ella.

La polémica entre Kiko Rivera e Isabel Pantoja también ha sido uno de los temas comentados durante la entrevista. "No soy quién para opinar, pero te diré que son una familia que para mí personalmente, aunque yo he sido la pequeña y mis hermanos han tenido más vivencias con ellos, les siento como parte de la mía añadida. Es algo que da mucha pena que la gente lo pase mal. Ante todo soy una persona empática y no me gusta ver a la gente ni llorar ni pasarlo mal. Pongo mis mejores deseos para que se arreglen", ha afirmado.