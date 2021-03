PSOE acusa al gobierno local de "poner en peligro" el Centro Lorca y el legado tras "desmantelarlo de personal"

En un comunicado, la edil ha puesto en valor los "grandes esfuerzos" que se realizaron durante el mandato de Francisco Cuenca para que el legado llegara a la capital, "asunto que ahora está en cuestión por la actitud y pasividad de la derecha en el Gobierno andaluz y en el ayuntamiento".

Además, ha dado la voz de alarma por la situación en la que se encuentra del Centro Lorca tras dar a conocer el "estado de abandono debido a la falta de personal de mantenimiento y demás personal adscrito al centro", como indica que se desprende de un informe emitido por la dirección-gerencia del centro en el que "se denuncia la falta de cobertura de las vacantes producidas desde finales de 2019 de su bibliotecario", así como de la reciente jubilación de la archivera del centro, "dos puestos de vital importancia para la consulta, custodia y conservación del legado de Federico depositado en la institución que lleva su nombre".

Para la edil del PSOE, "Salvador es un cínico, que ha esperado a que el PSOE realice una pregunta escrita al respecto para decir que va a trasladar a la Junta la preocupación por falta de personal, en otro ejemplo de sumisión que queda al descubierto".

En este sentido, ha mostrado su preocupación y ha avanzando que en el pasado pleno su grupo elevó dicha pregunta escrita para conocer los motivos de esta situación, "hecho que el equipo de gobierno ha reconocido, dejando por escrito una actitud permanente de mirar a otro lado y no asumir responsabilidades". "En este caso, con una actitud sumisa y de echar balones fuera que denotan que la cultura y la defensa de las grades señas de identidad de la ciudad no están en su hoja de ruta", agrega.

A juicio de la edil, "llama la atención que el Gobierno de la Junta de Andalucía, a través de su Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico no haya cubierto las plazas reseñadas y desconocemos si el equipo de gobierno, conocedor de la situación, ha instado al gobierno autonómico a cumplir con sus deberes para con el centro".

En este sentido, De Leyva ha recordado que durante el periodo 2016-2019 fueron "muchos los esfuerzos" que realizó el equipo de gobierno anterior, sin contar con el apoyo de los grupos de la oposición que, "al contrario, hicieron todo lo posible por torpedear todas las negociaciones que desde el Ayuntamiento se llevaban a cabo con Gobierno de España, Junta de Andalucía, Diputación Provincial y Fundación Federico García Lorca".

"Especialmente, Ciudadanos y Partido Popular evidenciaron una deslealtad manifiesta e injustificada que, en numerosas ocasiones provocó que la llegada del Legado lorquiano no se produjese. Afortunadamente no fue así y hoy, Granada cuenta con la presencia de un patrimonio que pocas ciudades en el mundo igualan. Sin embargo, desde el inicio del presente mandato, el desdén, la dejadez y la frialdad son los atributos que definen el comportamiento de estas mismas formaciones en el gobierno de la ciudad y de la Comunidad Autónoma", ha advertido.

Así, la edil ha apuntado que "no hay justificación alguna" a que la Junta de Andalucía no haya cubierto aún las plazas de archivero y bibliotecario, "poniendo el riesgo la permanencia del legado de Federico García Lorca en la ciudad de Granada". Al respecto, la socialista ha exigido al gobierno de Salvador que abandone "esa actitud de sumisión y exija a la Junta de Andalucía que cumpla con sus obligaciones, porque esta ciudad no se puede permitir un Centro Lorca desmantelado, con la continuidad del legado en peligro".