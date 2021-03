Puig honra a "quienes lucharon por nuestros derechos" en un homenaje a las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura

Así lo han resaltado el 'president' de la Generalitat, Ximo Puig, la consellera de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática, Rosa Pérez Garijo, y la secretaria autonómica de Cooperación y Calidad Democrática, Toñi Serna, y otros asistentes al acto.

Esta conmemoración coincide con la fecha en la que en 1939 se llevó a cabo la última evacuación de 2.636 refugiados republicanos desde el puerto de Alicante que se embarcaron en el buque mercante Stanbrook. Al mismo tiempo, quedaron atrapadas en el puerto 15.000 personas a las que "les esperaba el exilio, la muerte, los campos de concentración y la dura represión franquista".

Asimismo, el 28 de marzo de 1942 "dejaron morir" al "poeta del pueblo", Miguel Hernández, en la cárcel de Alicante, como consecuencia de la tuberculosis. En su memoria, se han recitado los versos de 'Para la libertad' y 'Tristes guerras'.

Durante su intervención, el 'president' de la Generalitat, Ximo Puig, ha destacado que "recordar y honrar a quienes lucharon por nuestros derechos es un imperativo ético y un mandato legal dirigido al conocimiento y a la reparación de los hechos" y ha asegurado que "más allá del recuerdo, nuestra obligación es trabajar para que sientan orgullo de una democracia por la que tanto lucharon, sufrieron y soñaron".

Puig se ha referido a los "cientos de miles de muertos en la guerra y en la durísima posguerra" y a los "cientos de miles de desaparecidos que sitúan a España en una estadística vergonzosa, como el segundo país del mundo con más desaparecidos, tan solo por detrás de Camboya, como resultado de la dictadura de Pol Pot".

En esta línea, ha defendido que la "única manera de enfrentarse a tales datos es la que tienen los demócratas, es decir, la memoria para no olvidar lo sucedido, la verdad sin tergiversaciones y la justicia para reparar las heridas". "La memoria es una palanca para construir un futuro que no tenga nada que ver con un pasado de enfrentamiento", ha remarcado.

El 'president' ha valorado que la Comunitat Valenciana cuenta desde 2017 con una Ley de memoria democrática y para la convivencia, porque, a su juicio, "una sociedad decente no mira hacia otro lado que no sea el de las víctimas". "No se puede cambiar la historia, pero sí la memoria sobre el pasado, al que debemos mirar de frente, con espíritu demócrata y actitud humanista", ha manifestado, al tiempo que ha resaltado que "la mirada al pasado no busca revancha ni nostalgia, sino concordia y un mejor futuro".

"NADIE ESTÁ VACUNADO CONTRA EL FANATISMO"

Puig ha subrayado que la memoria "tiene que recordarnos que lo sucedido se puede volver a repetir y advertirnos de que nadie está vacunado contra el fanatismo, la discriminación y el enfrentamiento". Por ello, ha argumentado, "hay que mantener seis actitudes: recordar los hechos que ocurrieron, reconocer la responsabilidad que, como país, tenemos ante la historia, recuperar a los desaparecidos para que sus familias puedan clausurar ese vacío inmenso, reparar a todas las víctimas, reconciliar las dos Españas de las que hablaba el poeta y reforzar la democracia".

Finalmente, el jefe del Consell ha lanzado una advertencia ante las "nuevas amenazas" que "se ciernen en forma de polarización y el frentismo, ruido destructivo y el uso de manera cínica de palabras como libertad", y ha ensalzado la necesidad de "un patriotismo cívico renovado pero inspirado en los valores republicanos más importantes como la libertad, la igualdad y la fraternidad".

NUEVA IMAGEN DE LA MEMORIA DEMOCRÁTICA

En el transcurso del acto, el 'president' y la consellera de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática, Rosa Pérez Garijo, han descubierto una placa conmemorativa para presentar la nueva imagen de la Memoria Democrática Valenciana. Al respecto, Puig ha declarado que el puerto de Alicante, "que vio el último aliento de una República que trajo justicia y libertad, es el lugar donde había que instalar este primer recordatorio, al que seguirán muchos más".

Por su parte, la consellera ha indicado que esta nueva imagen "simboliza, con las dos manos aferradas, el trabajo conjunto, esfuerzo colectivo de desterrar para siempre el olvido, la amnesia y la humillación". "Estamos poniendo las 'piedras de futura mirada' de la libertad que Miguel Hernández no llegó a ver nunca", ha agregado.

Pérez Garijo ha precisado que se trata de la imagen que se llevará a los lugares de la memoria y que guiará por los itinerarios y las rutas que permitirán explicar in situ "qué sucedió, cómo y por qué", al tiempo que "constituye un símbolo que dará sentido y cohesión" en los libros, materiales audiovisuales, exposiciones, jornadas y todo tipo de trabajos culturales que hablan de la Memoria Democrática Valenciana.

Por otro lado, ha remarcado que con la Ley de Memoria Democrática de 2017, "el pueblo valenciano se dotó de una herramienta decisiva para emprender este trabajo de recuperación". "Esta ley ha permitido que estemos en disposición de hacer un salto cualitativo en la mejora de la identificación de los restos óseos, así como que hayamos dado el primer paso en la creación de un banco de ADN que centralice todas las muestras genéticas", ha añadido.

"OLVIDAR ES CRUEL"

La secretaria autonómica de Cooperación y Calidad Democrática, y además nieta de uno de los pasajeros del Stanbrook, Toñi Serna, ha reivindicado que la memoria "es un constante ejercicio de construcción colectiva" y ha afirmado que "olvidar es cruel", porque "si se olvida se pierde una parte fundamental de nuestra condición humana".

Del mismo modo, la representante de la Asociación de Víctimas del Franquismo del cementerio de Alicante, María José Pérez Galán, ha defendido "el derecho a buscar a los familiares desaparecidos 80 años después". "Hemos crecido con un exceso de silencios y un déficit de información en nuestras familias", ha lamentado, al tiempo que ha insistido en que "este pasado pide a gritos verdad, justicia y reparación".

"Quisieron borrar la historia de nuestros abuelos y bisabuelos; no solo la historia de España, sino también sus historias personales, sus luchas, sus miedos y su estela, que es también la nuestra", ha denunciado. "Es hora de permitirnos hablar de lo que siempre hemos callado", ha apuntado, porque, a su juicio, "no buscamos solo huesos, nos buscamos a nosotros mismos".

Por último, la nuera del poeta Miguel Hernández, Lucía Izquierdo, ha advertido que "no podemos olvidar lo que sucedió ni permitir que lo que ocurrió ayer, se repita hoy o mañana". "Hay que sacar a nuestros seres queridos de las cunetas y de las fosas, darles una sepultura digna y un sitio donde llevar unas flores y recordar cosas del pasado que pueden suceder en el futuro", ha demandado y ha ofrecido la ayuda de la familia de Miguel Hernández "para lo que sea necesario".