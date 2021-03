El PSOE pide al Ayuntamiento un plan integral de limpieza y seguridad en el barrio de San Alberto

Durante una visita en compañía de la concejala Alicia Murillo y junto a una veintena de vecinos, Medina ha exigido al Ayuntamiento que "atienda las peticiones de cerca de dos centenares de residentes, que se quejan de la ausencia de limpieza y de baldeo en sus calles, de la inseguridad en la carretera de acceso sin medidas de calmado de tráfico, un arroyo sucio que es foco de plagas de mosquitos y de ratas, además de la carencia de parques infantiles y zonas de esparcimiento para sus residentes".

"Estas medidas han sido reclamadas al Ayuntamiento en innumerables llamadas de teléfono", ha expresado Medina, al tiempo que ha lamentado que "tras meses de peticiones justas y no atendidas, los socialistas nos vemos en la obligación de presionar al equipo de gobierno".

En este sentido, ha agregado que "aquí hay vecinos que se sienten de segunda, que están reclamando mayor seguridad para sus hijos junto a una carretera de doble sentido con aceras muy estrechas, porque los vehículos entran y salen de la barriada a gran velocidad. Necesitan medidas de calmado de tráfico, como badenes, algún semáforo y señalización del límite de velocidad".

Además, ha continuado en un comunicado, "quieren mayor limpieza y que ello permita que puedan vivir en unas condiciones dignas. Lo que no puede ser es que un arroyo que pasa junto a sus viviendas se encuentre sucio, con problemas de ratas, mosquitos y malos olores", ha agregado la edil del PSOE.

Medina ha señalado además, tras la reunión con los vecinos de San Alberto, "que no hay islas ecológicas, no hay contenedores donde puedan reciclar, sólo hay contendores de basura orgánica y los de plástico y vidrio se encuentran a 300 metros de las casas. Esta no es forma de incentivar el reciclaje", ha advertido.

Por su parte, la concejala socialista Alicia Murillo ha pedido además "parques y zonas deportivas en el Camino de San Alberto". Según la socialista, "tampoco hay zonas de esparcimiento para las personas mayores, con elementos de envejecimiento activo para hacer ejercicio". Durante la visita a la barriada, Murillo ha tomado nota de una espacial preocupación de sus residentes.

"Los coches entran y salen de San Alberto a toda velocidad. Como las aceras son tan estrechas, no es ilógico que cuando las personas andan en grupo algunas de ellas lo hagan por la carretera, con el riesgo de ser atropelladas. Las medidas de calmado de tráfico son imprescindibles, urgentes, para evitar males mayores. Ya ha habido accidentes de coche porque además la vía es estrecha".

EMBOVEDADO DEL ARROYO

En la barriada de San Alberto viven dos centenares de familias aproximadamente, pero los vecinos ven la posibilidad del "aumento de la habitabilidad ganando suelo al lecho del arroyo. Por eso, proponen el embovedado o su soterrado".

Según Murillo, esta medida tendría dos puntos a favor. "Por un lado, se asegura la limpieza del cauce y se puede controlar mejor las plagas de ratas y de mosquitos. Por otro lado, se podrá disponer de espacio sobre el embovedado para crear el parque infantil que tanto demandan, zonas de esparcimiento para los vecinos e incluso nuevas viviendas, si se da el caso", ha concluido.