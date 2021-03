Kiko Hernández se enfrenta a Carlota Corredera en directo: "Pocos chorreos te comes para lo que cobras"

La docuserie protagonizada por Rocío Carrasco ha supuesto un tsunami para los colaboradores de todos los programas de Telecinco.

Algunos se posicionan a favor de la hija de Rocío Jurado, y otros a favor de Antonio David, lo que lleva a acaloradas discusiones en directo desde que empezara la polémica.

Antonio Montero se quejaba de que Carlota Corredera no le daba la palabra para manifestar su opinión en Sálvame. "No me has dejado hablar ni una vez", expresó.

La presentadora respondía enseguida aludiendo al director del programa: "Alberto, ¿te das cuenta? No me dejas que avance y, ¿quién se come el chorreo? La señora de Vigo".

Kiko Hernández aprovechaba la oportunidad para ir contra Carlota Corredera, diciéndole que "para eso cobras más".

El sueldo del colaborador también sería elevado por las palabras que utilizó la presentadora para responderle. "Bueno, bueno... Que yo sé lo que cobras tú, eh", dijo.

"Y yo lo que cobras tú, claro, y pocos chorreos te comes para lo que cobras", concluía Kiko, dejando a Carlota sorprendida. "¡Hala! ¡Qué fuerte!", fueron sus últimas palabras al respecto.