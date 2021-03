El plan de relax de Rocío Flores antes de emitirse la segunda entrega del documental de Rocío Carrasco

El pasado domingo, las demoledoras declaraciones de Rocío Carrasco en la docuserie Rocío, contar la verdad para seguir viva han provocado durante toda la semana un revuelo mediático que ha vuelto a traer a un primer plano la separación entre Carrasco y su hija, Rocío Flores.

La joven, que en las redes sociales ha reconocido que vio la primera entrega del documental, ha decidido tomarse un día de desconexión y relajarse antes de la emisión de la segunda tanda de episodios este domingo 28 de marzo.

Tal y como ha mostrado en su cuenta de Instagram, Flores ha acudido a su salón de belleza favorito de Málaga para someterse a un tratamiento regenerador e hidratante para cara, cuello y escote.

Rocío Flores se somete a un tratamiento hidratante en un salón de belleza de Málaga. INSTAGRAM

Horas antes, la joven ha aprovechado rodearse por los suyos en un momento tan delicado. Según informa Lecturas, Rocío Flores ha visitado la casa paterna este viernes para estar con Antonio David y su mujer, Olga Moreno.

Flores se ha despedido de ella antes de poner rumbo a Honduras para grabar el reality de Supervivientes, en el que ella también participó. También ha querido estar junto a su padre, Antonio David, que esta semana ha vivido una situación complicada después de que Mediaset haya decidido prescindir de él como colaborador.

Su primera reacción a la serie documental de su madre, Rocío Carrasco, no tardó en llegar esta semana. El lunes, al día siguiente de la emisión de los dos primeros episodios en Telecinco, la joven publicaba un vídeo en sus Stories de Instagram para dar a conocer que había intentado contactar con el programa.

"Intenté entrar en directo durante la emisión del programa para explicar algo y para tender un puente una vez más", aseguró Rocío Flores. Sin embargo, ha explicado que desde la cadena "no se vio oportuno, no se me dejó... Solamente hago este vídeo para que la gente entienda un poco por qué no me he pronunciado", dijo el lunes pasado.