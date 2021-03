Plomer agradece a Díaz su "sensibilidad" con Calvià y la anima a "seguir dando pasos para derogar la reforma laboral"

Según ha informado Podemos Calvià en nota de prensa, Palmer ha traslado a la ministra que "los trabajadores del turismo en Calvià, quienes levantan el municipio sobre sus espaldas todos los días, necesitan la derogación de la reforma laboral".

"Su derecho a desarrollar una vida plena y digna va por delante de los beneficios de los empresarios", ha destacado la portavoz de la formación en Calvià.

"Estamos acostumbradas a las reticencias del PSOE a la hora de hablar de la derogación y ya hemos visto que a veces no cumplen lo que prometen, pero con Yolanda Díaz al frente de Trabajo no nos cabe la menor duda de que se luchará y dialogará para que esto sea una realidad. Además, es un acuerdo de coalición y los trabajadores de Calvià lo necesitan como agua de mayo", ha enfatizado.

Por otra parte, Plomer ha agradecido a la ministra Yolanda Díaz "la continuación de los ERTE hasta que sea necesario. Además, le he trasladado la necesidad de seguir subiendo el Salario Mínimo Interprofesional".

Plomer le ha dado las gracias a la ministra por incluir la figura de los fijos discontinuos en el despliegue del escudo social, además del interés por la realidad de las Kellys y de los trabajadores de la hostelería.

"Tenemos que luchar para que sus condiciones de trabajo sean dignas, para que se vean reconocidas todas sus dolencias como enfermedades laborales, hablar de jubilación anticipada y adecuar el puesto de trabajo de las Kellys, las habitaciones, también a sus necesidades, además de frenar los excesos y abusos en las cargas de trabajo", ha señalado.

Finalmente, la portavoz ha trasladado a la ministra que "el escudo social ha salvado a muchos hogares de la quiebra absoluta. Además, la llegada de los 855 millones tan peleados por Podemos supondrán un gran respiro para todos ellos". Plomer ha explicado además que "lo que se necesita en Calvià es la regulación de precios del alquiler. Urgentemente".

"Así como Díaz entiende lo que padecen las Kellys y entendió en su momento la realidad del colectivo de los fijos discontinuos, Ábalos necesita entender que es imposible vivir aquí con estos precios. Imposible. Que cumpla el acuerdo, y que lo haga rápido. Las familias no pueden esperar", ha apuntado.

"Díaz al frente de Trabajo traslada tranquilidad en Calvià. Es una persona cercana, sensible a la realidad de los trabajos más precarios. Cuando Unidas Podemos está en las instituciones, se nota. Y menos mal. No me quiero imaginar dónde estaríamos ahora con la derecha y la ultraderecha", ha concluido Plomer.