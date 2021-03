Ayuntamiento finaliza el proceso administrativo para la recuperación del camino de acceso al paraje de Otíñar

La primera teniente de alcalde y edil de Presidencia y Patrimonio, África Colomo, explica en un comunicado que el Pleno del Ayuntamiento ha validado la resolución que rechaza el recurso de reposición interpuesto por particulares contra la recuperación de oficio del camino, que también pedían la suspensión del requerimiento de retirada de una valla y una puerta que impedían el acceso al camino.

Colomo explica el ingente trabajo técnico de "absoluta investigación e inmersión histórica" realizado por los técnicos de Patrimonio del Ayuntamiento, que han probado entre otras la titularidad pública del camino desde la segunda mitad del siglo XIX.

Además, la edil señala que el Ayuntamiento procedió en 2016 sin que hubiera ningún recurso en contra de este acto a incluir como público el camino en la ordenanza reguladora de vías de titularidad pública, una inscripción que se hizo en la época de gobierno del PP, "el mismo partido que ayer en pleno se oponía a la consideración como público del mismo votando en contra en el Pleno".

"Los técnicos han analizado las alegaciones y el recurso presentado y han concluido que no hay razones suficientes para revocar el acuerdo plenario de febrero con la recuperación de oficio del camino porque no cabía la usurpación por parte de particulares", destaca. Colomo señala que el expediente que avala la titularidad pública del trazado está apoyado además en un gran volumen de pruebas documentales y testificales. "Quienes se oponen a que este camino sea recuperado deberían explicar por qué están defendiendo intereses de privados y no lo generales de 113.000 jiennenses", sostiene la concejal.

Con la puesta en marcha de la carretera hacia el pantano del Quiebrajano hace años este camino dejó de tener un uso intensivo por parte de los vecinos y vecinas de la ciudad, circunstancia que fue progresivamente aprovechada por los propietarios para cerrar el paso. "Este equipo de gobierno asume el trabajo que se debería haber hecho para defender el interés general de la ciudad y más en la recuperación del patrimonio de todos, caso de Otíñar". El Ayuntamiento inscribió como titularidad pública en julio de 2019, tras un largo periplo administrativo, el castillo y el poblado.