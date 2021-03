PSPV cree que el PP "hace el ridículo" al criticar las ayudas directas porque "no sabe ni hacer las cuentas"

20M EP

El portavoz de Hacienda del PSPV-PSOE en Les Corts, José Muñoz, ha lamentado que el PP, con sus declaraciones sobre las ayudas directas del Gobierno central que recibirá la Comunitat, "de nuevo vuelve a hacer el ridículo al demostrar que no sabe ni hacer las cuentas". "Están tan desnortados y pendientes de sus movimientos internos, para que no les muevan el sillón desde Génova, que ya no saben ni lo que dicen", ha aseverado.