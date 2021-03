Podemos impulsa la rebaja de los precios de los másteres universitarios

El coordinador autonómico de Podemos en la Región de Murcia, Javier Sánchez Serna, ha estimado que esa reducción del precio de matrícula, cercana al 30%, supondrá que se pase de una media de 1.306 euros por curso a unos 930 euros.

La defensa de una Universidad pública implica también defender unos precios públicos que sean accesibles para todos, y este paso es "un avance en esa dirección, aunque debemos ser conscientes de que aún queda mucho por trabajar para reducir la brecha socioeconómica que existe en el acceso a la universidad", ha defendido.

De esta forma, se cumple el compromiso de Manuel Castells al frente del Ministerio de Universidades, quien está construyendo un sistema "más justo, más accesible económicamente y en el que lo que prima es la calidad de la enseñanza, en lugar de centrada en criterios de mercado, basados en la lógica del beneficio monetario", afirma Sánchez Serna.

El diputado de Unidas Podemos en el Congreso ha insistido en que los másteres habilitantes "no son un capricho", ya que sin esta titulación hay profesiones que, "a pesar de que hayas obtenido ya el título universitario, no puedes ejercer hasta que no obtienes esta formación complementaria".

Para Sánchez Serna, "hoy se cierra un capítulo vergonzoso de la historia de la universidad en España, donde se ha permitido durante demasiado tiempo que esos títulos tengan un precio prohibitivo para los hijos e hijas de las familias trabajadoras".

Sin embargo, también ha mostrado su preocupación por la actitud que el gobierno de la Región de Murcia, convertido en una maraña de intereses de redes clientelares y tránsfugas, que "puede intentar que esta medida tenga un impacto reducido en las universidades de la Comunidad Autónoma".

En este sentido, el coordinador de Podemos en la Región de Murcia ha recordado que López Miras ya "anunció de forma temeraria que piensa vulnerar los derechos educativos de los menores murcianos, incumpliendo la LOMLOE con el único y declarado objetivo de salvaguardar los intereses de las empresas privadas que acaparan los conciertos en la enseñanza regional".

Se da la circunstancia además, tal y como ha recordado Sánchez Serna, de que "estamos ante un Gobierno Regional en manos de tránsfugas de extrema derecha, con un proyecto de desmantelamiento de todos los servicios públicos, empezando por la educación, que pretende privatizar de facto mediante el cheque escolar".

La propuesta del Ministerio de Universidades de reducir el precio de los másteres habilitantes en casi un tercio de su precio es "una demanda que los y las estudiantes llevan exigiendo años". El diputado ha destacado que esta propuesta ha sido reivindicada en muchas ocasiones por el Consejo de Estudiantes de la Universidad de Murcia y los alumnos y las alumnas de la Universidad Politécnica y que, por tanto, para Unidas Podemos era "un compromiso irrenunciable".

Además, Sánchez Serna ha recordado que desde el Ministerio "ya se aprobó una rebaja generalizada de los precios de los Grados hace unos meses", por lo que hoy se logra "que toda la etapa universitaria suponga una carga menor para las familias de trabajadores y trabajadoras".

Por último, ha recordado al nuevo consejero de Universidades de la Región de Murcia, el tránsfuga Francisco Álvarez, que "una universidad no funciona como una empresa ni está sometida la lógica del beneficio", por lo que "la financiación de las Universidades no puede ser una excusa". Sánchez Serna ha señalado que el acceso y la financiación de una Universidad pública "no puede depender de altísimos precios de matrícula, porque entonces ya no se diferencia en nada de una universidad privada". "La función de las universidades no es vender títulos como el que vende jamones. Aquí se forman nuestros futuros ciudadanos y nuestros futuros profesionales" ha asegurado el diputado.