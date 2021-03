Feijóo dice que el Sergas mantiene su calendario a pesar de la "disminución" de vacunas de AstraZeneca en abril

Así se ha pronunciado el mandatario autonómico este sábado en A Coruña, al ser preguntado por los medios acerca del nuevo retraso del suministro avanzado por AstraZeneca esta semana.

Feijóo ha constatado esta demora, que ya estaba "comunicada", y a continuación ha dicho esperar que "en la cuarta semana de abril" las comunidades vuelvan a tener el número de vacunas "que estaba previsto".

A pesar de este escenario, ha asegurado que el Sergas seguirá con su "calendario", de modo que a mediados de abril "todos los mayores de 80 años" contarán con la primera dosis administrada, para quedar completamente inmunizados con la segunda "los primeros días del mes de mayo".

Además, ha reiterado que después de la Semana Santa arrancará la vacunación a la población entre 55 y 65 años, tramo de edad autorizado esta misma semana en el marco del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.

Mientras tanto, el Sergas aprovechará la Semana Santa para seguir administrando dosis a mayores de 80 años, a personas de 50 a 55 y también a efectivos de "actividades esenciales", como policías y bomberos, entre los 55 y los 65 años.

"MUY DIFÍCIL" EL 70% EN VERANO

En resumen, el presidente de la Xunta confía que "en mayo" se recuperen las vacunas de AstraZeneca y que "entre mayo y junio" estén ya autorizadas y en reparto los modelos de Janssen y Novamax.

"Si no aceleramos y no tenemos vacunas, va a ser muy difícil cumplir la inmunización del 70 por ciento en el verano. De momento no es posible. Si tenemos más vacunas, es posible", ha insistido Feijóo.

Dicho esto, ha reiterado que el Sergas tiene capacidad para vacunar a 100.000 personas diarias, lo que permitiría inmunizar "a toda Galicia en dos vueltas en tan solo semanas". "Pero para eso necesitamos 100.000 vacunas diarias. No las tenemos ni por mucho que apuremos las vamos a tener en abril", ha lamentado.