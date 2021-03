El polémico padre de Meghan Markle pide a Oprah que lo entreviste a él también

Thomas, el padre de Meghan Markle le ha pedido a la famosa periodista Oprah Winfrey que lo entreviste para hablar sobre su disputa con su hija, con quien dice que no ha hablado desde el año 2018.

Tal y como recoge The Sun, Thomas Markle, de 76 años, solicitó dar su versión de los hechos en una carta que se entregó personalmente en casa de la presentadora en California.

Thomas Markle apareció en el programa Good Morning Britain de ITV al día siguiente de la emisión de la explosiva entrevista de su hija y el príncipe Harry con Oprah Winfrey. En el programa, Thomas Markle contó que está desesperado por hablar con su hija y reconciliarse con ella. También admitió que se habían peleado después de que ella se enfadara con él por hablar con la prensa en el período previo a su boda en 2018.

Durante su entrevista con Oprah, Meghan dijo que la declaración de su padre con la prensa la había causado un enorme daño y la calificó de "traición".

Por su parte, Thomas Markle salió en defensa de la familia real británica tras las acusaciones de su hija, que dijo que sufrió comentarios racistas en el seno de los Buckingham.

"Tengo un gran respeto por los miembros de la familia, y no creo que sean racista en absoluto. No creo que los británicos sean racistas, creo que Los Ángeles es racista, California es racista, pero no creo que los británicos lo sean", dijo Thomas Markle.

"Lo de qué color será el bebé o cómo de oscura será la piel del bebé, supongo y espero que fuera solo una pregunta tonta de alguien, ya sabes, podría ser así de simple", añadió Thomas Markle.