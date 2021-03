Paz Padilla regresa emocionada a 'Got Talent' tras la muerte de su marido: "Entendisteis cómo estaba yo"

La actriz, presentadora y humorista Paz Padilla regresó este viernes como jurado de Got Talent, una vuelta muy emotiva tras haberse ausentado de las grabaciones del programa mientras se recuperaba de la pérdida de su marido, Antonio Juan Vidal.

El presentador del concurso, Santi Millán, fue el encargado de enviarle un primer mensaje de cariño en su regreso: "Padilla, bienvenida a casa. Te hemos echado mucho de menos en las audiciones".

La actriz y humorista no estuvo presente durante la grabación de esa primera etapa de esta temporada de Got Talent tras el fallecimiento de su marido, una ausencia que el programa de Telecinco aceptó y decidió no reemplazarla por nadie en la mesa del jurado, ocupada por Dani Martínez, Edurne y Risto Mejide.

Tras recuperarse emocionalmente del fallecimiento de quien fuera el amor de su vida, Padilla ha vuelto en plena forma para las semifinales de Got Talent agradeciendo a sus compañeros y al público el recibimiento.

"Quiero daros las gracias a todos porque esto para mí es un regalo, de los dioses o del universo. Voy a disfrutar muchísimo", ha manifestado Paz Padilla.

"Entendisteis muy bien, sobre todo tú, Santi, cómo estaba yo. Me habéis dado mi espacio, mi cariño, y ahora vengo a darlo todo, así que... ¡Agarraos los machos!", ha añadido. "El regalo es tenerte aquí", le ha respondido Santi Millán entre aplausos.