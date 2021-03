Ana Blanco, pillada con el micro abierto en el Telediario de TVE: "No sé por dónde me da el aire"

Ana Blanco, presentadora del Telediario de TVE, ha vivido este viernes un momento incómodo en pleno directo causado por un micro abierto durante la emisión de un reportaje.

El incidente ocurrió durante la emisión del Telediario 1, el informativo de sobremesa de las 15.00 h, cuando se estaba emitiendo un reportaje del periodista Carlos del Amor sobre el músico Coque Malla, que ha presentado su nuevo tema, El crac universal, una canción escrita en plena pandemia.

Sin embargo, un fallo del equipo dejó un micro abierto en plató durante esa pieza informativa, lo que hizo que los espectadores pudiesen escuchar desde sus casas la voz de Ana Blanco de fondo.

"¿Dónde me pongo? ¿Dónde me pongo? ¡Que ya no sé por dónde me da el aire, a estas alturas!", se oye decir a Ana Blanco.

Micro abierto de Ana Blanco en Telediario. "Ya no sé por dónde me da el aire a estas alturas" pic.twitter.com/rbR9GxXc0l — 94veranos (@94veranos) March 26, 2021

Hace unas semanas que TVE renovaba la imagen de sus informativos, con un nuevo diseño en el decorado del plató, más diáfano, en el que los presentadores pasan un mayor tiempo de pie ante las cámaras.