Es el destino favorito de los propietarios de grandes fortunas, aunque últimamente sean los youtubers quienes estén en el ojo del huracán. Es Andorra y su baja presión fiscal, que convierten el país en poco menos que un paraíso para los creadores de contenidos, según dicen.

Sin embargo, no es oro todo lo que reduce, y el último Equipo de Investigación que emitió LaSexta dio fe de ello. El formato se centró en explorar aquellos aspectos que hay detrás de esos impuestos tan bajos, y la conclusión parece ser que es un lugar en el que las personas paradas son aún más vulnerables de lo habitual.

Entre otras cuestiones, las viviendas ascienden a unos precios muy lejos de lo abarcable para la clase media. En el programa colaboró Gabriel Ubach, secretario general de la Unió Sindical d'Andorra, que explicó que de media puede salir sobre unos 900 o 1.000 euros y los salarios están a 1.200 euros. En esa línea, declaró que respetaba a quienes querían "tener su gran chalet y Ferrari y que le sirvan un café cada mañana", pero matizó que también tenían que poder vivir en condiciones dignas quienes sirvieran esos cafés.

Ni paro ni viviendas de protección oficial

Además, destacó Ubach que el país andorrano carece de viviendas de protección oficial y no solo eso: "En Andorra no hay vivienda de protección oficial ni subsidio de paro, por lo que cuando una persona se queda sin trabajo tiene que correr a buscarlo porque, si no, al cabo de tres meses y medio, se queda sin Seguridad Social, y si te quedas sin Seguridad Social, te tienes que ir".

En relación con este tema, el programa contactó con un trabajador que expresó el miedo que sentía ante la posibilidad de perder su empleo por estar de baja. Tal es la situación de la clase trabajadora en Andorra, que otro asalariado denunció que, "a los que se identifica como problemáticos pueden entrar en las listas negras y perder su trabajo".

De hecho, el formato compartió que un trabajador con el que habían quedado para hablar sobre su situación, ya que lleva 36 años cotizando y vive en una habitación de hotel porque no puede pagar un alquiler, finalmente canceló la entrevista por "fuertes presiones": "Este es un país tan pequeño que han empezando a atacar por todos los sitios, y vete a saber lo que me van a hacer", contó en un audio. Ese miedo tiene relación con que, como la mayoría de empresarios andorranos está en el Gobierno o tiene familia en el Gobierno, podrían dejarle sin trabajo al ver que hablan mal de Andorra.