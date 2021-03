Carlota Corredera: "No dormí al pensar que Antonio David vendría a trabajar el lunes"

Carlota Corredera ha presentado el programa Sálvame, que se emite en Telecinco, y en él han analizado las revelaciones que el pasado domingo hizo Rocío Carrasco, la hija de Rocío Jurado, sobre su matrimonio con Antonio David Flores.

La presentadora ha revelado durante el programa de este viernes sus sensaciones tras la emisión del documental el pasado domingo. Según recoge El Confidencial, Corredera dijo: "Yo la noche del domingo al lunes no dormí pensando que tenía que presentar al día siguiente Sálvame con Antonio David como colaborador, no sabía cómo abordar todo esto".

Telecinco decidió suspender las colaboraciones de Antonio David Flores después del programa del pasado domingo.

"Si Antonio David no es un maltratador, no se le puede acusar públicamente. Si lo es, tiene que ser condenado. Pero también, si lo que dijo Rocío Carrasco es verdad y no tiene a la justicia de su lado, también es injusto", añadió Carlota Corredera.

"Entiendo que ella hace esto porque es su último cartucho. No le quedan más opciones, porque la justicia sobresee el caso y sus hijos no están con ella, llevan nueve años sin hablar con ella. ¿Qué le queda?", dijo la presentadora.

"Entiendo también que cuando ella da el paso, sabe que va a continuar su juicio público. Ella ha soportado ese juicio público cuando no hablaba, ahora también cuando habla, ella sabe que está expuesta. Millones de espectadores la vieron el otro día y ella tiene que poner en una balanza si a ella le compensa", explicó.

"A mí lo que me gustaría es, quitando a los dos protagonistas del medio, que la gente localice todas estas cuestiones que estamos tratando, como son la violencia vicaria o el mal trato que va creciendo, para que lo ponga en manos de los jueces. En España no habíamos tenido una persona popular que denunciase algo así, por eso lo han calificado como el 'Me Too español', porque ha provocado que muchas mujeres identifiquen por fin que están viviendo una situación similar. Yo quiero poner eso en valor", concluyó Corredera.